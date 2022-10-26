Mehmet Faraç TTB başkanının gözaltına alınmasına en çok karşı çıkanları deşifre etti

Gazeteci Mehmet Faraç, geçmişte birçok skandal açıklamaya imza atan Fincancı’nın PKK ve FETÖ yanlısı demeçlerini Twitter hesabından gün yüzüne çıkardı.



Faraç’ın paylaşımına göre, 2020 yılında PKK yanlısı Yeni Özgür Politika’ya konuşan Fincancı, "Savaşın son bulması için Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşturulması gerekli."derken bir başka açıklamasında ise “Ergenekon davasında hala teşhir edilmesi gerekenler olduğunu düşünüyorum. Teşhir edilecek olan insanların şu anda bir biçimde yüceltiliyor.” diyerek FETÖ’ye selam çakıyor.



Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK/YPG'nin sözde yayın organında “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kimyasal silah kullandı” iftirası atarak bugün gözaltına alınmıştı.



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