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  • Mehmet Faraç TTB başkanının gözaltına alınmasına en çok karşı çıkanları deşifre etti

Mehmet Faraç TTB başkanının gözaltına alınmasına en çok karşı çıkanları deşifre etti

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, son olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kimyasal silah iftirası atarak gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına en çok itiraz edenleri paylaştı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:07
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Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç Türk Tabipleri Birliği başkanının gözaltına alınmasına en çok karşı çıkanları deşifre etti

Mehmet Faraç TTB başkanının gözaltına alınmasına en çok karşı çıkanları deşifre etti
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Gazeteci Mehmet Faraç, geçmişte birçok skandal açıklamaya imza atan Fincancı’nın PKK ve FETÖ yanlısı demeçlerini Twitter hesabından gün yüzüne çıkardı.

Faraç’ın paylaşımına göre, 2020 yılında PKK yanlısı Yeni Özgür Politika’ya konuşan Fincancı, "Savaşın son bulması için Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşturulması gerekli."derken bir başka açıklamasında ise “Ergenekon davasında hala teşhir edilmesi gerekenler olduğunu düşünüyorum. Teşhir edilecek olan insanların şu anda bir biçimde yüceltiliyor.” diyerek FETÖ’ye selam çakıyor.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK/YPG'nin sözde yayın organında “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kimyasal silah kullandı” iftirası atarak bugün gözaltına alınmıştı.
 

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GÜZEL OLDU
26.10.2022 17:08
Bir Solcu olarak sevindim,hicmi içinizde aklı başında bir VATANSEVER yokmu?  
 
fatih
26.10.2022 16:46
sorum geliyor serbest bırakılırsa şayet kim kimi sorumlu tutacak hadi bakalım  
 
Bu Vatan Bizim
26.10.2022 16:21
Türk Tabipler Birliği. Bu kurumda başkanlık koltuğuna oturabilecek kapasitede vatansever, Türk Milliyetçisi doktorlar vardır herhalde. Nerede bunlar diye merak ediyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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