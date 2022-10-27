TTB Başkanı Şebnem Fincancı Ermeni palavralarını savunmuş. Mehmet Faraç ortaya çıkardı

PKK'nın "TSK kimyasal silah kullandı" yalanını destekleyen açıklamalar yapan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur dün gözaltına alınmıştı. Fincancı bugün çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Gazeteci Mehmet Faraç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünü destekler nitelikte açıklamalarda bulunan Şebnem Fincancı'nın geçmişte yaptığı sözde Ermeni soykırımı açıklamalarını paylaştı.

Mehmet Faraç, Fincancı'nın soykırım yalanını desteklediği görüntüleri alıntılayarak, "Türk ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlayan TTB başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sokağın adının Türkbeyi olmasından da utanç duyuyormuş...

Fincancıyı ifade özgürlüğü iddiasıyla militanca savunan kriptolar bu videoyu izlediler mi?" ifadelerini kullanarak, Fincancı'nın gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi.