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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Son dakika.... Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ifadeye giderken gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:06
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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alındığını avukat Eren Keskin, sosyal medya hesabından duyurdu:

Bir Adli Tıp hekimi, TTB başkanı çağrılınca ifadeye gidecekken gözaltına alınıyor. Gözaltında tutulan gazeteciler ve Şebnem Korur Fincancı.. Sizi asla yalnız bırakmayacağız.

Fincancı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirterek, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı. 

Başsavcılık, ayrıca Fincancı'nın görevden alınması için Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulundu.

NE OLMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak' ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlatmıştı.

Dün grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’nin kapısına kilit vurulmasını, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın vatandaşlıktan çıkarılmasını istemişti. Bahçeli, "TTB'nin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemde addediyorum. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yolllardan birisidir" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN'DAN TTB BAŞKANI FİNCANCI'YA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu açıklamada bulunmuştu:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Ayrıca bu ismin de üzerinde çalışmalarımızı yürütecek gerekirse bu ismin de değişmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın, adı 'Türk'le başlayan kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Mahkememizin verdiği karara göre bu kişiyle ve bu kurumla ilgili adımlar atılacaktır.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve 5237 yılı Türk Ceza Kanununun 301/2. maddesi kapsamında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımzca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

 

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Uzay Fenercioğlu
26.10.2022 09:46
Tutuklama, hukuki tayammülleri aşan zorlama bir karar. "Böyle bir iddia var ve bu iddialar araştırılmalıdır." demek, ilgili kanun maddesi kapsamında değerlendirilemez. Gündem karıştırmak.  
 
Rohan
26.10.2022 09:41
Atadan kemalistim dedem Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarından biri CHP'nin kurucularındandır! Kemal bey sakın sahip çıkmayın! Kürtlerin hakkını değil pkk'lıları savunuyor!  
 
Samet
26.10.2022 09:36
geç bile kalındı, kime hizmet ettikleri belli değil  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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