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Cenk Tosun devreye girdi, yıldız ismi Beşiktaş'a çağırdı

Adı Galatasaray’la da anılan Cengiz Ünder ile görüşen Cenk, "Bizim takıma gel. Yeniden doğuş için doğru adres Beşiktaş" dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 09:38
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''Yeniden doğuş için doğru adres Beşiktaş'' Cenk Tosun devreye girdi, yıldız ismi Beşiktaş'a çağırdı

Cenk Tosun devreye girdi, yıldız ismi Beşiktaş'a çağırdı
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Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Kara Kartal’da teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında önce ilk 11’e, ardından A Milli Takım’a geçiş yapmıştı. Başarılı forvet, saha içerisindeki mesaisine ek olarak saha dışında da takımına destek veriyor.

Cenk’in Gaziantep’teki A Milli Takım kampında Çekya’yla oynanan maç öncesinde Cengiz Ünder’le yaptığı sohbette yıldız ismi Beşiktaş ’a davet ettiği bildirildi. Başarılı oyuncunun, “Galatasaray ile transfer haberlerin çıkıyor. Bizim takıma gel. Sağ kanatta oynayıp başarılı olursun. Yeniden doğuş için doğru adres Beşiktaş” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Fransa Lig 1 ekibi Marsilya’yla yol ayrımında bulunan Cengiz Ünder’in ise ilk etapta kariyerine Avrupa’da devam etmeyi planlasa da istediği teklifin gelmemesi halinde rotayı Türkiye’ye çevirebileceği konuşuluyor. Bu sezon Marsilya formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan Cengiz, 1 asistle oynamıştı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Marsilya, Cengiz’i sezon başında 8.4 milyon Euro karşılığında Roma’dan kadrosuna katmıştı. (Fanatik)

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