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Cengiz Ünder oynadı Marsilya kazandı

Marsilya deplasmanda Montpellier'i devirdi

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 06:57
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Marsilya, Montpellier'i 2-1 yendi

Cengiz Ünder oynadı Marsilya kazandı
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, Montpellier'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin 17. haftasındaki maçta konuk ekip ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın 47. dakikasında Nuno Tavares'in golü ile 1-0 öne geçti. Maxime Esteve'nin kendi kalesine attığı gol ile Marsilya farkı ikiye çıkardı. Marsilya'da Nuno Tavares, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Montpellier'de Teji Savanier uzatma dakikalarında farkı bire indirse de Marsilya, maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.

Maçın ardından Marsilya 36 puan, Montpellier ise 17 puana sahip durumda.

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