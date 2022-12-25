Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası

Adı daha önce Galatasaray'la da anılan Cengiz Ünder için Fransız kulübüne sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak olan siyah beyazlıların sezon bitiminde de bonservisini almak istedikleri ifade edildi.

Cengiz Ünder, Igor Tudor'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Marsilya'da ilk onbire girmekte zorlanmaya başlamıştı.

Milli futbolcunun Fransız kulübünden ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.