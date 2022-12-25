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Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası

Beşiktaş'ın Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu Cengiz Ünder için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 10:00
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Beşiktaş Milli yıldız Cengiz Ünder için harekete geçti

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası
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Adı daha önce Galatasaray'la da anılan Cengiz Ünder için Fransız kulübüne sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak olan siyah beyazlıların sezon bitiminde de bonservisini almak istedikleri ifade edildi.

Cengiz Ünder, Igor Tudor'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Marsilya'da ilk onbire girmekte zorlanmaya başlamıştı.

Milli futbolcunun Fransız kulübünden ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.

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