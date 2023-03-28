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Bahar Öztan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yeniden kansere yakalandı

Türk sinemasının sevilen oyuncularından Bahar Öztan, daha önce yendiği kansere tekrar yakalandı. Tedavisi Bodrum'da devam eden ünlü isim, sağlığı hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:10
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Yeniden kansere yakalandı! Bahar Öztan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Bahar Öztan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yeniden kansere yakalandı
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Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bodrum'da tedavi gören oyuncu, hastaneden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Yaklaşık 15 gündür hastanede olan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, takipçilerinden dua istedi.

AMELİYAT OLACAK

Bahar Öztan, "Prof. Dr. Gökhan Demir hocamla birlikte yola devam tedavilerim başladı. Üç aylık bir tedavi arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize dualarınıza teşekkür ederim sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler" diye yazdı.


 

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