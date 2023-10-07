Bahar Öztan kötü haberi hastane odasından duyurdu. Yeşilçam’ın gamzeli güzeli 5. kez kansere yakalanmıştı

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Bahar Öztan’dan üzen haber geldi. Yakın zamanda ameliyat olacağını söyleyen Öztan, sevenlerinden dua istedi.

Bahar Öztan kötü haberi hastane odasından duyurdu. Yeşilçam’ın gamzeli güzeli 5. kez kansere yakalanmıştı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, dört kez yendiği kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başladı.

bahar-oztan-dan-uzen-hastane-paylasimi-sevenlerinden-dua-istedi-u6par.jpg

Sosyal medya hesabı üzerinden hastane odasından bir paylaşımda bulunan Öztan, ameliyat olacağını söyledi ve sevenlerinden dua istedi.

Bahar Öztan, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a Maslak Acıbadem'e geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var. Türkiye’nin en kıymetli iki profesörü Gökhan Demir ve Bilgi Baca'dan Allah başımızdan eksik etmesin bütün hocalarımızı" dedi.

İlgili Haberler
Oyuncu Bahar Öztan'ın duygusal anları. 41 yıl önce Kemal Sunal ile binmişti
Bahar Öztan sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yeniden kansere yakalandı
Bahar Öztan'ın kanseri nüksetti. “Sevenlerimden dua istiyorum”
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı Gündem
Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı
Kazada ölen uzman çavuş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Kazada ölen uzman çavuş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Memur ve emekli zam gelecek mi? Bakan Işıkhan duyurdu Ekonomi
Memur ve emekli zam gelecek mi? Bakan Işıkhan duyurdu
Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı nedir?
Koli bantlarıyla bağlanmış poşette ölü köpek bulundu Gündem
Koli bantlarıyla bağlanmış poşette ölü köpek bulundu
Kilis’te PKK operasyonunda 1 tutuklam Gündem
Kilis’te PKK operasyonunda 1 tutuklam
Aile dizisine ödüllü oyuncu geliyor Magazin
Aile dizisine ödüllü oyuncu geliyor