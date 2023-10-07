Bahar Öztan kötü haberi hastane odasından duyurdu. Yeşilçam’ın gamzeli güzeli 5. kez kansere yakalanmıştı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, dört kez yendiği kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden hastane odasından bir paylaşımda bulunan Öztan, ameliyat olacağını söyledi ve sevenlerinden dua istedi.

Bahar Öztan, "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a Maslak Acıbadem'e geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var. Türkiye’nin en kıymetli iki profesörü Gökhan Demir ve Bilgi Baca'dan Allah başımızdan eksik etmesin bütün hocalarımızı" dedi.



