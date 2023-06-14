Cumhur İttifakı’nın desteğiyle Meclis’e giren Fatih Erbakan arkasında iktidar desteği olmadığını iddia etti

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 2,81 oy almasına rağmen Cumhur İttifakı üyesi olduğu için Meclis’te 5 koltuk alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başarılarının medya desteği, hazine yardımı, iktidar gücü ve dış güçlerin katkısı olmadan gerçekleştiğini dile getirdi.

Cumhur İttifakı’nın desteğiyle Meclis’e giren Fatih Erbakan arkasında iktidar desteği olmadığını iddia etti

İstanbul Eyüpsultan'da partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda yerel basın temsilcileriyle bir araya gelen Erbakan, seçimdeki çalışmalarından dolayı ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.

"İKTİDAR GÜCÜ OLMADAN"

Partilerinin 4,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde girdiği ilk seçimde 1,5 milyonun üzerinde oy alarak 5 milletvekili çıkarmasının önemli bir başarı olduğunu kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu ilk girilen bir seçim için ve rakiplerimizin sahip olduğu imkanların pek çoğundan yoksun olan bizler için son derece önemli bir başarıdır. Ayrıca beş milletvekilinin kendi seçmenimizle kendi teşkilatlarımızın alın teriyle alınmış milletvekillikleri olması son derece büyük önem arz ediyor. Başka partilerin listesinde, başka partilerin oyuyla değil, Yeniden Refah Partimizin kendi oyuyla kendi gayretiyle elde edilmiş olması son derece büyük mana ifade ediyor."

Erbakan, başarılarının medya desteği, hazine yardımı, iktidar gücü ve dış güçlerin katkısı olmadan gerçekleştiğini dile getirdi.

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Elde ettikleri başarıyı yerel seçimlerde artırmayı hedeflediklerini belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin hızlı bir şekilde büyüyen ve 2028 seçimlerinin favori partisi olan bir parti olduğunu, 2024 yerel seçimlerinde elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Bunun için İstanbul'da da Türkiye genelinde de şimdiden kollarımızı sıvayıp çalışmaya başlıyoruz" dedi.

"AHLAKİ VE MANEVİ KALİTESİ YÜKSEK NESİLLER YETİŞTİREN EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Erbakan, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanmasının takipçisi olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"En fazla önem verdiğimiz konulardan biri önce ahlak ve maneviyat anlayışının tüm ülkemizde, bürokraside, eğitim sisteminde, müfredatta hakim olması için mücadele edeceğiz. Ahiret öncelikli nesiller yetiştiren, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştiren bir eğitim sistemi için mücadele edeceğiz. Gayriahlaki yayınları yapan, toplumun, yeni nesillerin, gençlerimizin ahlakını ifsat eden medyanın bu durumunun düzeltilmesi, aile yapımıza, tarihimize, güzel kültürümüze uygun yayınlar yapar hale gelmesi için mücadele edeceğiz. LGBT gibi sapkın oluşumların faaliyetlerinin durdurulması ve aynı zamanda aile bütünlüğünün korunması için de Avrupa'dan ithal birtakım yuva yıkan yasaların ıslah edilmesi için mecliste mücadele edeceğiz."

"GENETİK ÖZELLİKLERİ NEDENİYLE MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE MAZHAR OLAMAMAKTA"

Erbakan, bir basın mensubunun, "CHP'de muhalefetin değişim diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istediklerini" belirterek, bu konudaki görüşlerini sorması üzerine şöyle konuştu:

"Tabii Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen muhalefetin haklılık payı var. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu da gitse, başka birisi de gelse, kim gelirse gelsin CHP'nin milletimizden bir destek bulamayacağı bu seçimlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bütün çalışmalarına, muazzam bütçelerine, kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı yapmalarına rağmen yüzde 25'i yine geçememişlerdir. CHP genetik özellikleri nedeniyle milletimizin teveccühüne mazhar olamamaktadır. Bu nedenle bundan sonra kim gelirse gelsin yine başarılı olması, iktidar olması, hatta yüzde 25'i geçebilmesi mümkün değildir. 14 Mayıs seçimlerinde bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır."

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