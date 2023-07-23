Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak ittifak çıkışı geldi: Cumhur İttifakı içinde çalışmıyoruz

Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi’nden zamlara karşı üst üste gelen tepkiler dikkat çekiyordu.

Yeniden Refah Partisi’nden ittifakla ilgili flaş bir çıkış geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal seçim sonrası ittifak çatısı altında çalışma yapmadıklarını belirterek, “Yapılan işlemlerde de bizim dahilimiz yok. Sanıyorum yakın zamanda sayın Genel Başkanımız bu durumu berrak olarak anlatacaktır” dedi.

Aydal, katılığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz, böyle bir durum yok. Yapılan işlemlerde de bizim dahilimiz yok. Sanıyorum yakın zamanda sayın Genel Başkanımız bu durumu berrak olarak anlatacaktır. Çünkü toplumdaki bu algıyı yıkmak mecburiyetindeyiz. Partinin geleceği buna bağlı. O zaman bizim AK Parti'den ne farkımız kalacak? Ben geçmişte 20 yıl AK Parti'nin bütün yanlışlarını yazan kişiyim. Biz 1.5 aylık bir seçim sözleşmesi yaptık, o kadar.”

BİR ZAM TEPKİSİ DAHA GELDİ

Öte yandan Yeniden Refah Partisi’nden zamlara bir tepki daha geldi. YRP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise ilaç fiyatlarında esas alınan 1 Euro bedelinin yüzde 30,5 oranında artırıldığı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na tepki gösterdi.

Sosyal medyadan eleştiren Suat Kılıç, şunları yazdı:

"İlaç fiyatlarına esas alınan 1 Avro bedeli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile %30,5 artırıldı. Bu, 24 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tıbbî ürünlerde %30,5 zam demek. Zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri tetiklemeye devam ediyor. Halkımızı fakirleştiren, maaş artışlarını ele geçmeden eriten bu kısır döngüden çıkmak mümkün. Çare bizde. Yeniden Refah Partisi’nde. Milli Kaynak Paketleri’nde"