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Yeniden Refah Partisi, depremzedelerden milletvekili adaylığı için ücret talep etmeyecek

Yeniden Refah Partisi, depremden etkilenen illerden milletvekili aday adaylığı için başvuran depremzedelerden adaylık ücreti alınmayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 17:51
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Yeniden Refah Partisi, depremzedelerden milletvekili adaylığı için ücret talep etmeyecek

Yeniden Refah Partisi, depremzedelerden milletvekili adaylığı için ücret talep etmeyecek
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ANKA'da yer alan habere göre, Yeniden Refah Partisi’nde 2023 Genel Seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Partiden yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen 11 ilden adaylık için başvuracak depremzedelerden ücret alınmayacağı bildirildi.

Milletvekili aday adaylığı için yurttaşlar, kendilerine en yakın il ve ilçe başkanlıklarına başvuru formları ile müracaat edebilecek. Milletvekili aday adaylığı için, 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.

Milletvekili aday adaylığı başvuru formuna https://yenidenrefahpartisi.org.tr/page/2023-genel-secimler-milletvekilligi-aday-adayligi-basvuru-formu/2460  adresinden ulaşmak mümkün.

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