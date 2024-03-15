Yeniden Refah Partisi nereye koşuyor?

Yeniden Refah Partisi’nin atak yapacağı, Ak Parti’nin gölgesinden çıkacağı akla gelmemişti. Demek ki, “vefa” öne geçiyor.

Benim başta da itirazım, babadan oğula geçen parti iktidarı. Oğul, daha önce parti ve sosyal faaliyetlerde görünmüyordu. Babasının vefatından sonra “parti benim” havasına girdi. İster istemez Millî Görüş çevresinde toplanan Millî Nizam, Millî Selamet, Refah, fazilet... sıralamasıyla gelen Necmettin Erbakan partileri, Erbakan’ın vefatı ardından Saadet ve Yeni Refah adlarıyla bölündü.

Adalet ve Kalkınma Partisi’ni bölünme dışında tutmak gerekir. Bu parti, Erbakan’ın devamı olarak ortaya çıkmadı. Erbakan’dan farklı bir çizgide yürüdü. Zaman içinde temel felsefelerinin aynı olduğunu şu zamanda bütün açıklığıyla görüyoruz.

Bir şey dikkatinizi çekti mi? Yukarıda parti sıralamasında hiç Türkçe asıllı ad yok. Millî Görüş’te ayrı bir yeri olan R. T. Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu partinin adında “Aydınlanma” ve Yeniden Refah’ın başındaki “Yeniden” Türkçe. Diğer iki büyük partinin Milliyetçi Hareket ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde de Türkçe kökten gelen kelime bulunmuyor. Yalnız “milliyetçi” sıfatında -çi eki Türkçe.

Bu aynı zamanda, “arı Türkçe” diyerek, yerli yersiz kelime uydurup Türkçenin ifade gücünü köreltenlere bir fikir verebilir, diyeceğim ama boşuna...

Fatih Erbakan’ın başında olduğu Yeniden Refah Partisi, 2023 genel seçimlerinde Ak Parti ile ittifaka önce direndi, yüzde 8 oy alacağını ve TBMM’ye gireceğini iddia etti. Sonunda ittifaka girmekten başka çare göremedi. 1.527.048 oy aldı. Bu oyun oranı yüzde 2,81. Seçimden altıncı parti olarak çıktı. Kazandığı milletvekili sayısı ise beş. Sonra bir milletvekili istifa etti. TBMM’de dört milletvekiliyle temsil ediliyor.

Fatih Erbakan, mahallî seçimlerde bir fırsat yakaladığı hesabı içinde. Mahallî seçimlerde göstereceği güç onun önünü açacaktır.

Genel seçimde ittifak yapanların mahallî seçimde de ittifak yapacakları düşünülür. Bu ittifakta esas olan ne verdiğin ve ne aldığındır. Verdiğinde ve aldığında gönül rızan varsa mesele yok. Ama kendisinde gelecek görenler, destek isteyenden talepte çıtayı yükseltirler. YRP, çıtayı alabildiğine yükselti ve karşısındakilerin razı olamayacağı noktaya getirdi. Bunu bile bile yaptığı belli. Meselâ; İstanbul’da istedikleri ilçeleri Ak Parti vermedi. Size belediye meclisi üyeliği yeter, dedi. Genel seçimlere bakıyorsunuz, Ak Parti’nin oyu yüzde 35,63, YRP’nin ise yüzde 2,81.

Ak Parti haklı olarak, YRP’nin taleplerini uçuk görüyor.

Ak Parti dediysek, siz doğrudan R. T. Erdoğan anlayın. Dün belirttiğim gibi, Ak Parti yok; Recep Tayyip Erdoğan Partisi (RTEP) var.

Fatih Erbakan, beklenmedik anda önemli hamle yaptı, bu seçimde ya öne çıkacak ya bitecek. Öne çıkarsa, R. T. Erdoğan’a artık yol görünecek.

Necmettin Erbakan, daha önce kendi çatıları altında temel direklerden olan Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı çok ağır ifadeler kullanmış, A. Gül için, “Abdullah gitmiş İsrail baltasına sap olmuş”, R. T. Erdoğan için ise, “Tayyip gitmiş dış mihrakların baltasına, Sevr baltasına sap olmuş” demişti.

Bu mahallî seçimler, ister istemez, Necmettin Erbakan’ın intikamına dönüşüyor. Geçmişte kendilerine bayrak açanlara karşı oğlu, salla kılıç yürüyor.

R. T. Erdoğan’ın mutlaka almak istediği İstanbul’da, Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz YRP’den aday. İstanbul’da Ak Parti’nin adayı, Murat Kurum. Ancak, Recep Tayyip Erdoğan kendisini ortaya koydu. Aslında, bahsettiğimiz gibi, bütün il ve ilçelerde de o aday. Ama İstanbul’un manası başka. Eğer İstanbul’u kazanırsa, belki payitahtı tamamen İstanbul’a taşıyacak, Vahdettin Köşkü’nü mesken tutacaktır.