İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu

İBB, adil, eşit ve özgür bir toplum inşasında kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar açan adımlarına bir yenisini daha ekledi. İBB ile İstanbul Barosu arasında “Hukuki Danışmanlık Hizmeti Mutabakat Metni” imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, mutabakat metnine imza atarak iş birliğini hayata geçirdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Ünlüer Öztürk de imza töreninde hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, kadının hak ettiği noktaya erişmesiyle toplumun da hak ettiği yere geleceğini, bunun yolunun da eşitlikten geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in 100’üncü yılında, cinsiyet eşitliği konusunda halen istenilen seviyeye ulaşılamadı. Türkiye’de kadınların seçme seçilme hakkı gibi haklarına dünyadaki çoğu kadından daha önce ulaştığını düşünürsek bir geriye gidiş olduğunu da söyleyebiliriz. Kadına yönelik şiddete son vermenin yolu toplu bir zihniyet değişiminden geçiyor. Biz bugün çözeceğimiz kadına dair her sorun, ülkemizin daha çağdaş, demokratik ve eşitlikçi bir yaşama geçilmesinin adımları olacaktır. Kadına yönelik şiddet ve cinayet vakaları ülkemizin acı bir gerçeği. Buna son vermenin yolu başta zihniyetin değişimi ama sonrasında da hukukun en doğru şekilde işletilmesinden geçiyor."

"SİYASİ BİR PAZARLIK HALİNE GETİRİLMESİNİ KINIYORUM"

"Son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında hatırlatmak isterim ki; temel hakları bir siyasi pazarlığın meselesi haline getirmenin hele hele kadınla ilgili birtakım temel hakları bir siyasi pazarlık şeklinde 2023 yılında ülkemizde tartışılmasını şiddetle kınıyorum. Böylesi bir aklın bırakın memleketin bir meselesi olmasını, hiçbirimizin evinin kapısını bile çalma cesareti olamaz. Türkiye'de bir değişime ihtiyaç var. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlam bir biçimde sağlanmasına dönük bir ihtiyaç var. Bu dönemeç ancak siyasi değişimle mümkün. Önümüzdeki takvimin bu anlamda da özellikle kadınlarımız tarafından değerlendirilmesi önemli.

İstanbul Barosu ile imzalanan mutabakat, halihazırda yapılan iş birliklerinin kapsamını daha da genişleyecek. 'İBB Kadın' çatısı altında kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmaya yönelik destekleyici çalışmalar yürütüyoruz. Sağlık, sosyal hizmetler, kültürel etkinlikler ve istihdam gibi pek çok başlıkta bütüncü hizmetler sunuyoruz. Bütüncül hizmeti biz sunar ve örnek uygulamaları toplumla paylaşırsak, bunun hem İstanbul'da daha önemli bir yere kavuşacağını hem de tüm ülkemize yayılacağını biliyoruz. Amacımız burada kadınların erişimini, kamusal alana katılımını arttırarak özellikle siyasal, ekonomik, sosyal ve kültür alanlarında güçlenmesini sağlamak, yereldeki toplumsal cinsiyet eşitliğini de dünyanın en özel noktalarına taşımak."

KADINLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

"İlk etapta Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye olmak üzere 3 İBB Kadın Merkezi’nde kadınlara yönelik ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunacağız. Kadın Destek Hattı üzerinden alınan başvurular da hukuki danışmanlık sunulan merkezlerimize yönlendirilecek. İstanbul Baromuz merkez başına bir nöbetçi avukat ve ihtiyaç halinde yönlendirilmek üzere bir baro personeli görevlendirecek. İleride bu iş birliğinin kapsamını genişletmeyi planlıyoruz. Kadınların haklarının farkında olması, hukuki açıdan bilinçlenmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele açısından büyük önem taşıyor.”

Konuşmaların ardından “Umarım bu tarz ihtiyaçların olmadığı seviyeye geliriz” dileğiyle metni imzalayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, kadına dönük şiddetle mücadelede iş birliğini başlattı.