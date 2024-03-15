Yeniden Refah’a miting alanı kapatıldı

Elazığ'da Yeniden Refah Partisinin 22 Mart günü Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla yapılması planlanan miting, Elazığ İlçe Seçim Kurulu tarafından ''belirtilen alanın miting alanı olmadığı'' gerekçesiyle reddedildi.

Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erhun Karakuş, "Değerli hemşehrilerimiz, bilindiği üzere 22 Mart Cuma günü saat 15.30'da Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın katılacağı Elazığ mitingimizi yapacaktık. Bununla ilgili olarak resmi müracaatımızı 11 Mart Pazartesi günü seçim kuruluna yazılı dilekçemizi teslim ederek Cumhuriyet Meydanı Valilik önünde bulunan ve AK Parti'nin kendi seçim mitingini yaptığı alanın bize tahsis edilmesini talep ettik. Yine konunun cevabı olarak 13 Mart Çarşamba günü seçim kurulundan tarafımıza gönderilen yazıda, Cumhuriyet Meydanı Valilik önündeki alanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle talebimizin reddedildiğini bize bildirdiler.” açıklamasını yaptı.

Karakuş, sözlerinin devamında, bu kararın Elazığlı vatandaşların iradesine yapılmış bir saygısızlık olduğunu iletti.