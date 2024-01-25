Masada bir büyükşehir de var. Yeniden Refah'ın AKP'den istediği il ve ilçeler ortaya çıktı

Kaynak: Birgün
Masada bir büyükşehir de var. Yeniden Refah'ın AKP'den istediği il ve ilçeler ortaya çıktı
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin yaptığı açıklamada, AKP'den İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli Ankara’da Pursaklar belediyelerini istediklerini açıkladı.

AKP ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifak görüşmeleri devam ederken yapılan görüşmelerde şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı.

AKP ve Yeniden Refah partisi heyetleri yeniden bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, AKP ile yapılan görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bekin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde oy oranlarının yüzde 5’in üzerinde olduğunu ve AKP’nin de bu destek olmadan bazı illerde kaybedeceğinin farkında olduğunu belirtti.

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AKP'NİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Yapılan son görüşmede AKP’nin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 10 büyükşehirde destek verilmesi teklifini ilettiğin söyleyen Bekin, AKP heyetine verdikleri cevapta, "Her şey tek taraflı olmaz’ dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, ‘zaman daralıyor’ dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar” ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN TALEPLERİ

AKP’nin 2019’da MHP için bazı yerlerde adaylarını geri çektiğini ifade eden Bekin, Yeniden Refah Partisi’nin taleplerini şu sözlerle açıkladı,

Bekin, Büyükşehirlerden istedikleri ilçeler olduğunu belirterek “Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da Pursaklar... Oy potansiyelimizin çarpanlı olduğu yerler. Malatya’da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti. Konya söz konusu olmadı. Sürpriz aday açıklamalarımız olabilir” ifadelerini kullandı.

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