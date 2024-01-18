Yeniden Refah İstanbul için 'damat'ı düşünüyor. AKP ile ittifak görüşmeleri kesildi

AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için yapılan ittifak görüşmeleri kesildi.

İktidara yakın medyada yer alana kulis haberlerine göre Yeniden Refah Partisi, AKP’nin ittifak tekliflerini yetersiz bularak reddetti.

Parti yönetimi, seçimlere kendi adayları ile girmeye karar verdi. YRP’nin İstanbul ve Ankara adaylarını ay sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRE KARŞILIK MECLİS ÜYELİĞİ

AKP’nin, özellikle üç büyükşehirde verilecek destek karşılığında Yeniden Refah Partisi’ne belediye meclis üyelikleri teklif ettiği öğrenildi.

Ancak, parti tabanından tepki geleceğini belirterek YRP Genel Merkezi’nin bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.

İSTANBUL İÇİN 'DAMAT' FORMÜLÜ

YRP’de İstanbul adaylığı için Necmeddin Erbakan’ın damadı olan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’ün ismi ön plana çıkıyor.

Öte yandan bir diğer Genel Başkan Yardımcısı ve eski AKP’li Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın da ismi İstanbul için kulislerde geçiyor.

ANKARA İÇİN İKİ ADAY VAR

Odatv'nin haberine göre, Ankara’da ise devam eden istişarelerde iki isim önde gidiyor.

Suat Kılıç, Ankara için de düşünülürken partinin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner’in de adı anılıyor.