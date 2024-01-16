Yeniden Refah AKP ile ittifak görüşmelerini durdurdu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ramazan Süzen
Yeniden Refah AKP ile ittifak görüşmelerini durdurdu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıkladı.

31 Mart yerel seçimler öncesi Yeniden Refah Partisi ile AKP’nin görüşme ve ittifak yapacağı bekleniyordu.

Ancak görüşmeler sürekli ertelenmişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Suat Kılıç flaş bir açıklama yaptı.

Kılıç, AKP ile bir süredir yürüttükleri ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıkladı.

Suat Kılıç, "AKP ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kılıç konuşmasının devamında ise "Liderler düzeyinde bir talep gelirse buna olumlu bakarız" diyen Kılıç, "Kılıç, Siyaset müzakereye açık olmak, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun süredir. Duruşumuzun bir şeyler koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

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“24 SAAT UZUN BİR SÜREDİR”

"Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir.” Diyen Kılıç “ Duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Biz, duruşumuzun bir şeyler almak, istemek şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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