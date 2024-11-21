Yenidoğan Çetesi'nin laciverti: Para odaklı sürücü kursları!

Bir süredir aklımı kurcalayan bir soru var: Motosiklet mi şeytan icadı, yoksa sürücü kursları mı şeytan?

Her gün onlarca trafik kazası haberlerinin arasında, özellikle de kaportanın sürücü olduğu ve gerçekten de ölüm riski en yüksek araç olan motosiklet gerçekten de şeytan icadı mıdır?

Ya da bugüne kadar hiç düşünülmeyen perspektiften, bambaşka bir bakış açısıyla konuyu ele aldığımızda sürücü kursları da ölümlü kazalarda pay sahibi midir?

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Biliyorsunuz ki para odaklı olarak insan hayatını hiçe sayan 'Yenidoğan Çetesi' var son günlerde gündemlerimizde!

Sürücü kurslarından bazıları da para odaklı olarak insan hayatını hiçe sayıyor olabilir mi?

Bu yazıyı okuduğunuzda kararı sonunda siz verin!

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ŞEYTAN MI İCAT ETTİ?

1885'te Alman G. Daimler tarafından kendiliğinden tahrikli bir motor yapmak için, ön model olarak, iki zamanlı bir benzin motorunu bisiklette deneyerek, motosikletin temelleri atıldı ve bildiğimiz kadarıyla kendisi şeytan değil yaptığı çalışmalarla bir mucitti.

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Motosiklet için 'şeytan icadı' denilmesinin sebebini elbette anlıyoruz...

Gerçekten tehlikeli ve kaporta sizsiniz!

Koruyucu montlar ve pantolonlar, dizlikler, dirseklikler, ayakkabısı, eldiveni, kaskı vs...

Bunlar korunmak için gerekebilir ama tahmin edersiniz ki tüm olasılıkların mevcut olduğu, yaşanılan kaza anının içinde ölüm riski de yine de çok yüksektir.

Çok fazla kaza haberi ve çok fazla ölüm var ne yazık ki!

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SUÇLU MU ARAMALIYIZ, HATALI MI?

Peki ortada trafik kazasının tarafları dışında bir suçlu olabilir mi?

Ortada çok büyük zaaf, organizasyonsuzluk ve para hırsı olabilir mi?

Yoksa sadece ecel mi?

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VE SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR...

Hobi için, keyif için, işe gitmek için motosiklet kullananlar...

Ünlüler, güvenlik güçleri, hız meraklıları...

Ve ekmeğini motosiklet ile kazanmak isteyenler... KURYELER VE KARGOCULAR...

Kimileri motosiklet kulüplerinde deneyimli sürücüler ile zaman geçirip daha fazla bilgi ve beceri edinme şansını ulaşabilirken, kimileri de sadece sürücü kurslarından aldığı veya ALAMADIĞI EĞİTİMLERLE trafiğe çıkıyor.

Özellikle günümüz koşullarında kuryeliğe büyük bir talep var ve motosiklet ehliyeti için gelenlerin çoğunluğu kurye olmanın peşinde.

Sürücü kurslarından öğrendikleri ve edindikleri bilgiler dışında sürüş adına başka bir birikim edinmemiş olma ihtimalleri de çok yüksek.

Peki sürücü kursları yeterli eğitimi veriyor mu?

Yoksa fahiş kurs ücretleriyle parayı cebe indirdikten sonra kursiyerlere 3-5 ders verip direksiyon sınavının gerektirdiği dubalar arasından geçip, sekiz çizdirerek artık işlerini bitirmiş mi sayıyorlar kendilerini?

Sürücü kurslarının amacı kursiyerlere güvenli sürüş eğitimi verip trafiğe girmeleri için gerekli uygunluğu sağlamak değil midir?

Sekiz çizen sürücü, yağmurlu havada nasıl motosiklet süreceğini biliyor mu?

Ya da virajda ne yapmalı?

Sorular çok fazla, organizasyonsuzluklar ve umursamazlıklar daha fazla!

Sürücü kurslarının görevi yönetim kurs ücretini tahsil ettikten sonra kursiyerin dubalar arasından geçmesini sağlayacak yetiyi kazandırması mıdır sadece?

GERÇEKTEN MOTOSİKLET Mİ ŞEYTAN İCADI? PARA HIRSININ HİÇ SUÇU YOK MU?

Motosiklete heves etmiş veya ekmeğini oradan kazanmak isteyen insanlar... Sürücü kurslarına verdikleri para karşılığında daha kaliteli bir hizmeti hak etmiyor mu?

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SÜRÜCÜ KURSLARI ACİLEN, ACİLEN, ACİLEN DENETLENMELİ!

Eğitim alan insanlar, trafikte trafik canavarına dönüşmesin ve kimse de zarar görmesin!

Sözüm işini kitabına göre yapan namuslu kişi ve kurumlara değil elbette. Onları tenzih ederim.

Ama para için insanlara yarım yamalak ders verenlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine yeniden göz atmalarını tavsiye ederim.

Yönetmeliğe ilişkin bazı maddelerle ve aynı zamanda edindiğim bilgilerle de naçizane düşüncelerimi ve çeşitli çevrelerden derlediğim deneyimleri yönetmeliğin uygulanış şekline göre yorumlarımı aşağıda sizinle paylaşıyorum.

Umarım para odaklı kursiyer toplayan ve insanların geleceğini ve hayatını karartabileceğini düşünemeyen sürücü kursları bu hatalarından vazgeçer!

Aksi halde 'Yenidoğan Çetesi'nin laciverti olacaktır yeterli özeni göstermeyenler... ÇÜNKÜ MESELE, İNSAN HAYATI! BİR AİLENİN, BİR ÇOCUĞUN, ANNENİN, BABANIN GÖZYAŞLARI!

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MEB YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

Sürücü kursunun vermesi gereken eğitime yönelik bilgilerin tümü Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde özetle şöyle geçiyor;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu çıkarılan yönetmelikler ve bu kanunlara dayanarak;

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-Eğitim programının amaçları arasında; araç tanıma, sürüş öncesi hazırlık, yeterli beceri kazandırma, trafik kurallarına uyma, trafik, can ve mal güvenliği ve hava koşullarına uyum sağlayacak eğitimler gibi detaylar yer alıyor.



PROGRAMIN AMAÇLARI KISMINA BİR ÇARPI KOYABİLİRİZ.

Çünkü program amaçlasa da kursiyerler malesef ki o amaçlardan nasiplenemiyor.

Öyle değişik hava koşulları, beceri geliştirme, trafik güvenliği falan geçtim kursiyere süreceği aracın önünde duran benzin deposunu sorun, bilmezler!

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-Eğitim programının uygulanması hususunda; 12 saatlik sürüş eğitimi, gösteri (demonstrasyon), gösterip-yaptırma, soru cevap, tartışma, örnek olay, grupla çalışma, anlatma, gezi gözlem, beyin fırtınası, benzetim (simülasyon) vb. yöntem ve teknikler kullanılarak uygulamalar araç üzerinde yaptırılması, iklim koşullarına göre sürüş eğitimi ve sonunda kendini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmeleri ve ilan edilen kurs ücreti üzerinden ödeme yapmaları halinde, gerekli beceriler kazandırılana kadar akan trafik içinde direksiyon eğitimi verilmesi gibi konular maddelerde yer alıyor.



BAKIN BURASI ÇOK ÖNEMLİ İŞTE!!!

Çoğu kursiyer 2 veya 3 ders ile direksiyon sınavına giriyor nadiren 5 ders almış kursiyer de bulunabilir!

YÖNETMELIK DİYOR Kİ: DERS 12 SAAT VERİLMELİ!!!

İKLİM ŞARTLARINA GÖRE EĞİTİM YOK!

Gerekli beceriler kazanılmadıysa direksiyon eğitimi devam etmez... Kursiyer sınava girer ve geçemezse bir daha sınava girmek için yine para vermesi beklenir...

YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ BİR BEYİN FIRTINASI OLAYI SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL ZATEN!

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Eğitim program yine kritik içerikleri içinde; sürücünün kullanacağı gereçlerin tanıtılması var.



GAZ VE FREN GÖSTERİLİRSE YETER Mİ ACABA?

Kursiyerler elbette kendileri de bir araç alınca öğrenecekler fakat benzin deposunun yeriyle alakalı sorundan bahsetmiştim zaten.

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Eğitim programında yine aracı kullanma maddesinin içinde; kalkış, gidiş duruş, sekiz çizme, hızlanma, far kullanımı, dönüş ve kavşak eğitimi, viraj, yağmurlu-çamurlu havada sürüş vs... gibi detaylar uygulamalı olarak yer alıyor.



MOTOSİKLETİ KALDIRIP SÜRDÜYSENİZ, KONİLERDEN GEÇİP, SEKİZ ÇİZİP, BİTİŞ ÇİZGİSİNE KADAR GİTTİKTEN SONRA BİR DE TRAFİKTE SİZİ GÖRÜNCE EHLİYETİ ALMAYA HAK KAZANDINIZ DEMEKTİR!

Sekiz çizmek sınavın herkes için en korkulu rüyası...

Peki ya trafik için ne öğrendi kursiyerler 2, 3, veya 4-5 derste?

Virajda nasıl gidilir, yağmurda-çamurda nasıl gitmeli ve nelere dikkat etmek gerekir? Kaç kursiyer öğreniyor bunları acaba?

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Eğitim programlarında kullanılacak araç gereçler ise; önce araç, bel kemeri, kask, gözlük ve dizlik olarak görülüyor.



BU ARAÇ GEREÇLER SADECE SINAVLARDA KULLANILIR... BİR KURS ALANINA GİDİLDİĞİNDE KURSİYERLERE VERİLEN SADECE KASKTIR!

Örneklendirelim; ilk defa buz pateni süreceksiniz ve koruma malzemeleriniz yok!

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TÜİK'TEN MOTOSİKLET KAZALARINA İLİŞKİN ÇARPICI RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2024 verilerine göre; 2024 yılının başından itibaren Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan motosiklet sayısı 80 bin 363, motorlu bisiklet sayısı ise 28 bin 672 olarak kayda geçti.

Ayrıca araç cinsi belirtilmeksizin TÜİK'in Eylül 2024 verilerine göre; 2024 yılının başından itibaren Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan bazı dikkat çeken maddeler ve rakamlar şu şekilde;

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak: 88 bin 869

Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak: 38 bin 142

Şerit izleme ve değiştirme kurallara uymamak: 21 bin 924

Doğrultu Değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak: 20 bin 253

Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak: 9 bin 779

Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek: 7 bin 588

Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak: 5bin 959

Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek: 3 bin 064

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek: 2 bin 729

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Şimdi siz karar verin: Şeytan hangisi? Motosiklet mi, para odaklı sürücü kursları mı?