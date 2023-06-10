Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz 'Baskı rejimine karşı mücadeleye liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum'

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 14 Mayıs seçimlerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Seçimlerde yüzde 0,02 oy alarak son sırada yer alan partisinin mücadelesinin devam edeceğini söyleyen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş meşru bir lider olmadığını iddia etti.

Yılmaz, "Ben onu seçilmiş meşru bir Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum. 3.Dünya ülkelerinden gelen insanlar görebilir, ben görmüyorum. Bu demokrasi değil, demokrasi böyle olmaz." ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi lideri, baskı rejimine karşı mücadele edeceklerini ve bu mücadeleye kendisinin liderlik yapacağını vurguladı. Yılmaz, "Mücadelemiz baskı rejimine karşı devam edecek. Bu mücadeleye ben liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum. O nedenle baskı altına alınıyorum." dedi.

Öztürk Yılmaz, ayrıca Altılı Masa olarak bilinen muhalefet ittifakının başarısız olduğunu savunarak, "Altılı Masa rezil oldu. Bir tek biz kaldık." şeklinde konuştu.

Musul Başkonsolosu olarak 2014 yılında terör örgütü IŞİD tarafından kaçırılan Öztürk Yılmaz, CHP'den ihracının ardından 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.