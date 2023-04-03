Yer bilimci Baturhan Öğüt'ten afet bölgesi için yeni deprem uyarısı. Yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yine Günboyu’na özel açıklamalarda bulunan yer bilimci Baturhan Öğüt, olası bir İstanbul depremine ilişkin Marmara'dan daha tehlikeli olan Karadeniz'i işaret etmişti.

Günboyu'ndan Murat Beyaz'ın özel haberine göre, Baturhan Öğüt, bu sefer de 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası bölgeye ilişkin yeni bir uyarıda bulundu. Öğüt, Malatya-Ovacık bölgesini işaret ederek, "6 Şubat depremin Çardak-Sürgü Fayı kırılıp 7,6 büyüklüğünde deprem üretirken Malatya fay zonunun bir kısmı (3-parça) kırılmış olabilir. Özellikle Nurhak, Doğanşehir ve Akçadağ arası gerilme transferi olabilir" dedi.

BÖLGEDEKİ DİĞER RİSK: MALATYA-OVACIK FAYI

Deprem uzmanı Öğüt, "Malatya-Ovacık fayının ortalama deprem tekerrür periyodu 2275+600 senedir diyerek, Dafz'a kilometre mesafede paralel uzanım gösteren 160-240 km arasında olduğunu tahmin ettiğimiz Malatya-Ovacık fayı birçok kırıktan oluşmaktadır. Oluşumu Dafz'tan önceye dayanan bu fay Doğu Anadolu fayının oluşumuyla aktifliğini büyük ölçüde yitirmişti. Malatya-Ovacık fayı Doğu Anadolu fayından önce oluşmuş ardından Doğu Anadolu fayı oluşunca aktifliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu sebepten dolayı Doğu Anadolu fayında her 500-1.000 sene arasında büyük ve yıkıcı deprem olurken 240 km Kuzey Doğu-Güney Doğu Malatya-Ovacık fayında 2275+600 sene içerisinde büyük ve yıkıcı deprem oluşturur" ifadelerini kullandı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Nurhak, Doğanşehir ve Akçadağ arasındaki bölgeye dikkat çeken yer bilimci Öğüt, "Malatya fayı, yüzey geometrisine göre beş parçaya ayrılmıştır. Bu segmentler 7 metreye kadar az ve 7,3 km kadar ofset morfolojik yapılar gibi uzun ve kısa vadeli fay aktivitesini yansıtan belirgin formotektonik özelliklere sahiptir. Artçı deprem aktivasyonunu göz önüne aldığımız zaman 6 Şubat depremin çardak-sürgü fayı kırılıp 7,6 büyüklüğünde deprem üretirken Malatya fay zonunun bir kısmı (3-parça) kırılmış olabilir. Özellikle Nurhak, Doğanşehir ve Akçadağ arası, bu durumda haritada gösterdiğim parçaya gerilme transferi olabilir. Ayrıca Malatya-Ovacık fay zonu birçok parçadan oluşur ve parça parça kırılır. Açıkçası Pazarcık depremindeki gibi tek seferde kırılma olasılığı azdır. Bu gerilme transferi olan parça minimum 6,1 maksimum 6,7 arası deprem üretebilir" uyarısında bulundu.

KRİTİK BÖLGE: YEDİSU

Ovacık fayının deprem riski altına girmesini sağlayabilecek tek sismik boşluğun Yedisu olduğunu söyleyen Öğüt, "Olası 7,1 Yedisu depremi ardından Ovacık fayının Kuzey-Doğu ucundaki fay parçacıklarına gerilme transfer edebilir, bu sebepten dolayı Yedisu depremi sonrasında o bölgede gelecek bir dahaki deprem Ovacık fayında olma ihtimali çok yüksektir" dedi.

Yer bilimci Baturhan Öğüt son olarak, "Bölgeye dikkat çekme sebebimiz kimseyi panik havasına sokmak değil olası depremlerin yaratacağı kayıp ve zararları en aza indirmek için uyarı niteliğindedir. Halkımızı temkinli yetkilileri ise tedbirli olmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.