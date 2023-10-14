Yerel seçim öncesi asgari ücretli ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Ekonominin kilit ismi açıkladı

Ziraat Bankası'nın eski yöneticilerinden olan Şenol Babuşçu, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Erdoğan'ın daha önce eşi benzeri görülmemiş bir zammı vereceğini iddia etti.

Yerel seçim öncesi asgari ücretli ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Ekonominin kilit ismi açıkladı

Ekonomik kriz nedeniyle yaşanan zorluklarla başa çıkmaya çalışan emekliler ve asgari ücretliler, gözlerini ocak ayında açıklanması beklenen zamlı rakamlara çevirdi.

Bu dönemde, emeklilere ve asgari ücretlilere yapılacak zammın ne kadar olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Son olarak konu hakkında açıklamalarda bulunan Ekonomist Şenol Babuşçu, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir zammı emeklilere ve asgari ücretlilere sunacağını iddia etti.

YouTube'ta 13 Dakikada Ekonomi isimli programda ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, emekli ve asgari ücretlilere yapılacak zamlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"TARİHİN EN BÜYÜK ZAMLARINDAN BİRİ YAPILACAK"

Emeklilere Cumhuriyetin 100. yılı dolasıyla verileceği söylenen '5 bin TL Cumhuriyet primi' ve zamla ilgili konuşan Prof. Dr. Babuşçu, “Ocak ayında; emekliye, memura ve asgari ücretliye tarihin en büyük zamlarından biri yapılacak.” öngörüsünde bulundu.

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