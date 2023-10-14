Bu hafta işler tersine döndü. Bakın hangi yatırım araçları kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,15 değer kaybederken dolar, euro ve altın kazandırdı.

Bu hafta işler tersine döndü. Bakın hangi yatırım araçları kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,15 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,69, avro/TL yüzde 0,69, altının gram satış fiyatı yüzde 5,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.054,64 ve en yüksek 8.518,86 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,15 değer kaybederek 8.113,30 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 5,42 artışla 1.713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya yükseldi.

ÇEYREK ALTININ SATIŞ FİYATI 2.817 LİRAYA ÇIKTI

Geçen hafta sonu 2.670 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.817 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazancıyla 27,8110 liraya, avro ise yüzde 0,69 kazançla 29,2300 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,04 değer kazanırken bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,52 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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