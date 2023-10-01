Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantıları için gittiği New York’ta Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'la bir araya geldiğinde dedi ki;

-“Tesla’nın Avrupa’daki ikinci fabrikası için Türkiye’ye yatırıma davet ediyorum…”

Allah, Allah dedim.

5 babayiğit; Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bir araya geldiler.

Erdoğan’ın övünç kaynağı Togg’u kurup üretime ve satışa başladılar…

Yerli ve Millî Sanayi savunucu Erdoğan ne oldu sana?

Yerli ve Millî Togg’a dünya devi Tesla’yı rakip mi yapacaksın?

Neden Togg’a Amerikalı rakip getiriyorsun?

Yoksa 5 babayiğit Togg’u Tesla’ya mı satacak?

Ta Amerika’ya gidip Başkan Joe Biden ile görüşemedi ama Musk ile görüşünce;

-Yerli ve millî Erdoğan, Amerikancı mı oldu?

Aklıma gelmişken şunu da soruvereyim;

F35 uçak projesi ortaklığımız, F16 savaş uçakları alımımız, hain şerefsiz FETÖ elebaşısının iadesi ne oldu Erdoğan?

Musk’a, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabını armağan ettin.

Okusun öğrensin elbette.

Senden ricam şu kitabı da yazman;

-Daha Adil Bir Türkiye Mümkün…

21 yılda maalesef adaletsiz bir Türkiye yarattın Erdoğan.

Ama peşin söyleyeyim sen görevden gitmeden;

-Daha adil bir Türkiye asla mümkün değil…

Faydası olmaz ama bir de şunu önereyim.

Tesla yerine keşke Millî Muharip Uçağımız “KAAN" için ortaklık teklif etseydin.

Dünyanın en zengin adamının vereceği mali destek ile F35’ten daha mükemmel dünyanın en son teknolojiye sahip savaş uçağı KAAN’ı üretip tüm dünyaya satabiliriz.

Uzay teknolojisi sahibi Musk sanırım bu projeye balıklama atlar.

Neticede ilk müşterisi hazır: Türkiye.

F-16 üretim deneyimi de var.

Unutma ki merhum Turgut Özal bunu başarmış ve Amerikan General Dynamics şirketi ile Türkiye’de ortak TAI (TUSAŞ) ve TEI (TUSAŞ Motor Sanayii) şirketlerinin kurulmasını sağlamıştı.

Özal’ın verdiği destek ile uçaklar özellikle gövde üzerinde yüzde 80 yerliliğe ulaştı.

11 Mart 1988’de yerli parçaları da olan F-16 Savaşan Şahin uçağımızın montajının tamamı Türkiye'de yapıldı ve Türk Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

Bırak Togg’a Amerikalı rakip getirmeyi;

-Haydi bunu başar da seni ayakta alkışlayayım Erdoğan.