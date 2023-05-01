Yeşil çay diş çürümesini önler mi

Dr.Fevzi Özgönül, “Yeşil çay diş çürümesini önler mi?” sorusunun yanıtını verdi. İşte ayrıntılar…

Yeşil çay diş çürümesini önler mi

Dr.Fevzi Özgönül, son yıllarda yeşil çayın yararları üzerine yapılan araştırmalarda daha çok güçlü bir antioksidan olduğunu, kanseri engelleme ve kanser hücrelerinin yayılımını yavaşlatmadaki etkisiyle birlikte bazı bilimsel araştırmaların kolesterolü ve tansiyonu düşürdüğünü, metabolizmayı hızlandırdığını ,şeker hastalığından koruduğunu, bağışıklık sistemini yavaşlatıp kilo vermeye yardımcı olduğunu ve bunamayı yavaşlattığının altını çizdi.

Dr.Fevzi Özgönül konuya ilişkin şu önemi bilgileri verdi:

“ Yeşil çayın tespit edilen bir başka önemli özelliği ise diş çürümesini önlemesi. Yeşil çayın içindeki Kateşinler, gerek tükürükte bulunan ve gerekse dişlerimizde çürümeye yol açan başlıca mikroorganizmalardan biri olan Streptococcusmutans’ın yapısındaki bazı enzimleri (glikoziltransferaz) baskılayarak bu mikroorganizmanın biyofilm oluşturarak dişlere yapışmasını önlemektedir. Ayrıca yeşil çay kateşinlerinin mikroorganizmaların gelişimini engellemesi önemli bir ağız sorunu olan kötü ağız kokusunun (halitoz) tedavisinde de yararlı olabiliyor.
Her yemekten sonra 5 dakika süre ile ağzınızı yeşil çay ile çalkalayarak, hem dişlerinize sahip çıkabileceğinizi hem de ağız kokusunu önleyebileceğinizi bilmeniz gerekir”

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