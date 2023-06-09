Yeşil eriği sakın böyle yemeyin. Faydalarını bitiriyor vücuda ödem atıyor

Yeşil eriğe tuz katılmadan tüketildiğinde daha faydalı olduğu biliniyor. Bu meyveye tuz eklendiğinde vücutta ödeme neden olabileceği ortaya çıktı.

Yeşil eriği sakın böyle yemeyin. Faydalarını bitiriyor vücuda ödem atıyor

Yeşil erik hem tadıyla hem de sağladığı faydalarla sık sık tüketilen meyve olduğu biliniyor. Tam bir C vitamini deposu olarak bilinen yeşil erik, kalsiyum açısından da zengin olduğu bildirildi. Pek çok hastalığa iyi gelen yeşil eriğinin tuz katılmadan tüketildiğinde daha fazla yararlı olduğunun altı çizildi. Eriğe tuz eklendiğinde vücutta ödem oluşturduğunu vurgulandı.

YEŞİL ERİĞİNİN FAYDALARI

- Kalp sağlığını destekler

- Kilo kontrolü sağlar

- Demir emilimini artırır

- Kan şekeri dengesini sağlar

-Kabızlığı önleyebilir

- Güçlü diş ve kemik yapısı için önemlidir

-Kırışıkların oluşmasını geciktirir

-Göz sağlığı için önemi büyük

-Yeşil erik sayesinde hücreleriniz daha hızlı yenilenmektedir.

-Kan şekerini dengeler

- Bağışıklık sistemini korur

- Diş sağlığına faydalı oluyor.

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