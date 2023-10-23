Bülent Ersoy'un eski eşinin yeni mesleği şoke etti

Editör: Özlem KIRAL

Yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Uzun, jüri üyesi Bülent Ersoy ile yaptığı evlilikle magazin basınında geniş bir yankı uyandırdı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Uzun, ticarete atıldı.

BEYAZLAYAN SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar önce Çeşme'deki lüks mekanlarda sahne alan Armağan Uzun, daha önce kır düğünleri için mekan açmıştı. Bir süredir mütevazi bir hayat yaşayan ve müziği bırakan Uzun, asansör işine girdi.

Ticaretle uğraşmaya başlayan Armağan Uzun, hayatını da İzmir Torbalı'da devam ettiriyor. Öte yandan Uzun'un beyazlayan saçları da dikkat çekti.

"ÇARESİZLİKTEN EVLENMEYİ KABUL ETTİM"

Kendisinden yaşça büyük Bülent Ersoy ile yaptığı evlilikle gündem olan Armağan Uzun boşandıktan sonra yaptığı açıklamada "Bülent Ersoy müzik hayatımın geleceğiyle ilgili vaatlerde bulunup evlenmeyi teklif etti. O an çaresizlikten teklifi kabul ettim" demişti.