Yeşilçam güzelinin son hali ortaya çıktı. 'Şark Bülbülü' filminin utangaç yıldızıydı

Başlık parası kazanmak için İstanbul'a gelen bir gencin, türkücü olmasını anlatan 1979 yapımı Şark Bülbülü, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.
Şark Bülbülü yıllar sonra yeniden gündem oldu. Kemal Sunal ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Ayşen Cansev'in son hali görenleri şaşırttı.
Dönemin ünlü isimlerinden Ayşen Cansev, 20'den fazla filmde yer aldı.
Utangaç güzel Ayşen Cansev, 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmişti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Ayşen Cansev'in son halini görenler şaşıp kalıyor.