Yeşilcam’ın acı kaybı. Duayen yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

İstanbul’daki bir hastanede akciğer hastalığı nedeniyle vefat etti. 2015’te İstanbul Film Festivali’nde Sinema Onur Ödülü’nü kazandı. Türk sinemasına tür filmleri kazandıran bir isim olarak tanınıyordu.

Yılmaz Atadeniz, Türk sinemasının önemli yönetmen ve senaristlerinden biriydi.

YILMAZ ATADENİZ KİMDİR?

Atadeniz, 1932’de doğdu ve Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. Abisi Orhan Atadeniz’in ölümünden sonra Erman Film Stüdyosu’nda çalışmaya başladı. Sinema sektöründe çeşitli dernek ve sendikaların kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. 2007’de SE-SAM’ın başkanı oldu ve 2020’ye kadar bu görevi sürdürdü. 2008 ve 2012’de iki farklı film festivalinde onur ödülleri aldı.

Atadeniz’in filmografisi çok zengin ve çeşitliydi. Komedi, macera, fantastik, tarihi ve dram türlerinde pek çok film yönetti.

Adaneniz’in en bilinen filmleri arasında “Çare Sende Allahım”, “Talihsizler, Küskünüm”, “Afacan, Donanmanın Gülü”, “Cilalı İbo”, “Maceralar Kralı”, “Julverin İki Sene Mektep Tatili”, “7 Kocalı Hürmüz”, “Yılmayan Şeytan”, “Maskeli Beşler”, “Kafkas Kartalı”, “Kadıhan”, “Yemende Bir Avuç Türk”, “Kader Arkadaşım”, “Kanije Kalesi”, “Akıncılar”, “Sarı Necmiye” ve Turhanoğlu Çal Hasan sayılabilir.