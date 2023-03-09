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  • Melike Zobu'nun son halini görenler şaşırıyor. Yeşilçam sinemasının haşin güzeliydi

Melike Zobu'nun son halini görenler şaşırıyor. Yeşilçam sinemasının haşin güzeliydi

Türk sinemasında bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Melike Zobu'nun son hali ortaya çıktı. Yıllara meydan okuduğu gözlenen Zobu'nun son halini görenler "Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş" yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 08:38
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Yeşilçam sinemasının haşin güzeliydi. Melike Zobu'nun son halini görenler şaşırdı

Melike Zobu'nun son halini görenler şaşırıyor. Yeşilçam sinemasının haşin güzeliydi
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Derviş Bey filminin Karaca'sı, Deli Deli Küpeli filminin Hatice'si Melike Zobu, Türk sinemasının hatrı sayılır güzelleri arasına ismini yazdırdı. 1978 yılında yüz güzeli seçilen Melike Zobu, sert mizaçlı ama ateşli karakterleriyle tanındı.

Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses gibi yıldızlarla başrol oynayan güzel oyuncu, hem sinema kariyeri hem de özel yaşantısı ile gündemde oldu.

"GÜZELLİĞİNDEN BİR ŞEY KAYBETMEMİŞ"

Casus Hatice rolüyle iyice tanınan efsane oyuncu Melike Zobu'nun son hali görenleri şaşırttı. Güzel oyuncunun sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarını görenler "Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş" yorumlarını yaptı. 59 yaşındaki Melike Zobu, armatör Hakan Kalkavan ile 1989'de dünyaevine girmiş ve 2 yıl sonra beyazperdeye veda etmişti.

İŞTE MELİKE ZOBU'NUN SON HALİ

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