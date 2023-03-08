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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Songül'ü Devrim Özkan, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Güzel oyuncunun adı sezon başında Arsenal'den Galatasaray'a transfer edilen Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışmıştı.

Galeri Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:21
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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ederken, sezon başında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'nın adı, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı.

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

Fanatik Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı - kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan, Lucas Torreira'nın dikkatini çekmişti.

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

Instagram'dan karşılıklı olarak takipleşen ikili, oynanan bir maçın ardından bir mekanda eğlenirken görüntülenmişti..

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

Devrim Özkan, daha önce 'Sadece arkadaşız' demiş olsa da sık sık buluşan iki isim için aşk iddiaları yeniden gündeme geldi.

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

TORREIRA'NIN EVİNDEN PAYLAŞTI.

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram'dan bir hikaye paylaştı.

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

Özkan'ın paylaşımında bulunduğu yerin Lucas Torreira'nın evi olduğu öğrenildi.

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

Bu gelişme sonrasında Devrim Özkan'ın takipçileri "Artık saklamanıza gerek yok" tarzı yorumlarda bulunarak ikilinin ilişki içerisinde olduğunu öne sürdü. (KAYNAKLAR: MYNET-TAKVİM).

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

İŞTE DEVRİM ÖZKAN'IN POZLARI.

11/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

12/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

13/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

14/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

15/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

16/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

17/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

18/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

19/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

20/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

21/21
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı

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