Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylıların yengesi oldu. Yıldız futbolcunun evinden fotoğraf paylaştı
Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Songül'ü Devrim Özkan, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Güzel oyuncunun adı sezon başında Arsenal'den Galatasaray'a transfer edilen Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışmıştı.
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ederken, sezon başında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'nın adı, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı.
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Fanatik Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı - kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan, Lucas Torreira'nın dikkatini çekmişti.
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Instagram'dan karşılıklı olarak takipleşen ikili, oynanan bir maçın ardından bir mekanda eğlenirken görüntülenmişti..
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Devrim Özkan, daha önce 'Sadece arkadaşız' demiş olsa da sık sık buluşan iki isim için aşk iddiaları yeniden gündeme geldi.
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TORREIRA'NIN EVİNDEN PAYLAŞTI.
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram'dan bir hikaye paylaştı.
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Özkan'ın paylaşımında bulunduğu yerin Lucas Torreira'nın evi olduğu öğrenildi.
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Bu gelişme sonrasında Devrim Özkan'ın takipçileri "Artık saklamanıza gerek yok" tarzı yorumlarda bulunarak ikilinin ilişki içerisinde olduğunu öne sürdü. (KAYNAKLAR: MYNET-TAKVİM).