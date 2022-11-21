Yeşilçam’ın 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu 4'üncü kez evlendi

4'üncü kez nikah defterine imza atan Sezer İnanoğlu çocukluk aşkı mimar Seyhan Eyiçalış'la hayatını birleştirdi. Geride kalan üç evliliğinden bir çocuğu olan Sezer İnanoğlu uzun zamandır mütevazi bir hayat yaşıyordu.

ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENDİ

Sezer İnanoğlu ve mimar eşi Seyhan Hanımın karşılaşmaları bir tesadüfle gerçekleşti ve geçmişte kalan masum çocukluk aşkı yıllar sonra evlilikle taçlandı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

"Çok mutluyuz" diyen çiçeği burnunda gelin Seyhan Eyiçalış "2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana hep seninle evleneceğiz derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatırını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım'la birlikte Türk örf adetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer'i çok seviyorum. Bu nedenle de benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz" dedi.