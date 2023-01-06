Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nu sahte senet yaktı. Hapis cezası aldı

Yeşilçam'da "Analar Ölmez", "Küçük Ev", "Öksüzler", "Bitirimler Sınıfı", "Sezercik Yavrum Benim", "Sezercik Aslan Parçası" ve "Sezercik Küçük Mücahit" gibi filmlerdeki Sezercik karakteriyle tanınan Sezer İnanoğlu, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru hakkı bulunan İnanoğlu, eğer talebi kabul edilmezse cezaevine girecek.

Sabah'ın haberine göre, 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından, 2018'de ise eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, dolandırıcılıktan yargılandı.

İddiaya göre, İnanoğlu ve annesi geçen yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı. Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.

Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Sezer İnanoğlu ve annesi hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 5 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Daha önce suça karışmadığı tespit edilen anne İnanoğlu serbest kalırken, birçok sabıkası bulunan oğlu Sezer İnanoğlu ise hapis cezasına çarptırıldı.

Çocuk yaşlarda Sezercik adıyla Yeşilçam filmlerinde oynayan İnanoğlu, daha sonraki yıllarda sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.

İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra, Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

