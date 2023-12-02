Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Salih Güney'den yürek burkan itiraf

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Salih Güney, kızıyla 10 yıldır görüşmediklerini ve kendilerini reddettiğini söyleyerek "Çok üzülüyorum, evladımın yanında olmak isterim" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Salih Güney'den yürek burkan itiraf

Yeşilçam'da sayısız projede yer alan bir dönemin efsane oyuncusu Salih Güney, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında bir kızıyla uzun yıllardır görüşmediğinden bahsederek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

ekran-goruntusu-2023-12-02-171452.png

"KIZIM, AİLEDE KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR, NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

80 yaşındaki usta oyuncu, kızlarından biriyle yaklaşık 10 yıldır görüşmediğinden bahsederek şunları söyledi: "4 evlilik yaptım ilk iki evliliğimden birer tane kızım var. Bir kızımla uzun bir süredir görüşmüyoruz. Bunlar aileler arasında hep olan şeyler. Sanat dünyasında baba ve çocuklar arasında çok sorun oluyor. Bizim kızımla ne yaşadığımızı kimse bilmiyor. Kızım, amcasıyla ve iki teyzesiyle görüşmüyor. Önceden can ciğerlerdi. Kimse ne olduğunu da bilmiyor. Diğer kızımı, ablasına ne olduğunu soruyorum o da ne olduğunu bilmiyor."

ekran-goruntusu-2023-12-02-171614.png

"EVLADIMIN YANINDA OLMAK İSTERDİM"

"Kızım aileyi reddetti, Amerika'ya gidip geliyor hep. 10 yıldır böyle. Kızımı özlüyorum ama o aramadığı için yapacak bir şey yok. Aile içinde olan bazı şeylerden dolayı tadımız kaçtı. Ben sorunun ne olduğunu öğrenmek için ona aradım, sordum. O aramayı tercih etmedi.

ekran-goruntusu-2023-12-02-171750.png

Kızımla görüşmediğimiz için üzülüyorum tabi. Evladımın yanında olmak isterim. Bir babaya ihtiyacı olduğunda gitmek isterim. Görüşmek istemediği için de yapacak bir şey yok. Diğer kızımla aramız çok iyi, bana çok düşkün."

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Vatandaşın rahat edeceği tarih belli oldu(!) Emre Ulaş çıkmaz ayın son çarşambasını çizdi Karikatür
Vatandaşın rahat edeceği tarih belli oldu(!) Emre Ulaş çıkmaz ayın son çarşambasını çizdi
Pendikspor Galatasaray maçında Fenerbahçe bayrağı açtılar. Dikkat çeken hareket Spor
Pendikspor Galatasaray maçında Fenerbahçe bayrağı açtılar. Dikkat çeken hareket
90+2'de gelen mucize gol. Atmacalar uçtu Başakşehir şoke oldu. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
90+2'de gelen mucize gol. Atmacalar uçtu Başakşehir şoke oldu. Turgay Beşyıldız yazdı
'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama Gündem
'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama
'Yağmurda çamurda takımımızı bırakmayız' diyen Pendikspor taraftarlarından Galatasaray maçı değerlendirmesi Spor
'Yağmurda çamurda takımımızı bırakmayız' diyen Pendikspor taraftarlarından Galatasaray maçı değerlendirmesi
Fırtınada hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı Gündem
Fırtınada hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı
Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti Magazin
Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti