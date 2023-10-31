Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Itır Esen, iki büyük ameliyat geçirdi. “Geri döndüm” diyen Esen son sağlık durumunu açıkladı.

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından olan Gülen Gözler ve Aile Şerefi filmlerinde güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri olan Itır Esen sayısız başarılı projede yer aldı. Usta oyuncu geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını açıklamıştı.

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"Geri döndüm" diyen Itır Esen paylaşımına "Çok büyük iki ameliyat uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin hem dua hem de sonsuz desteğiyle temmuzdan kasıma ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler" notunu düştü.

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Itır Esen'in paylaşımına yorum yapanlar arasında Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu ve Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör de yer aldı.

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