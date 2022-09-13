İlyas Salman’a şok! Usta oyuncunun iki yıl hapsi istendi 

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen oyuncu İlyas Salman'ın yargılandığı davada savcılık, sanığın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ı avukatı temsil etti.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eser, sanık Salman'ın kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz alan Salman'ın avukatı, süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yazılı savunmasını hazırlaması için bir sonraki celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayımladığı videolu paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen Salman'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 67 yaşındaki İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti ve hükumetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edildiği kaydedildi.

İhbarın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, Salman'ın sosyal medyada paylaşılan video içeriğinde Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği belirtildi.

