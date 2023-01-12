İlyas Salman, ''Gezi'' koyduğu torununun adını değiştirdi ''Gezi ruhundan korkuyorlar...''

Gezi Parkı eylemleri anısına torununun adını Gezi koyan İlyas Salman, isim değişikliği yaptıklarını söyledi.

“TORUNUMA HAKARET EDİLDİ''

Salman torunu ile ilgili de dikkat çeken şu ifadeleri kullandı. Torununun adını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Salman şunları söyledi:

GEZİ RUHUNDAN KORKUYORLAR

“Torunumun adını ‘Gezi’ koyduk. Gezi koyduktan sonra tehditler, küfürler gelmeye başladı. Küçücük bebeğe ‘bir komünist daha geldi, bir namussuz daha geldi’ yazanlar oldu. Hal böyle olunca da çocuğun geleceğiyle oynamayalım dedik. Gezinin ruhundan isminden bile korkuyorlar. Ben gezi ruhunun yaşamasından yanayım onun için adını Efruz diye değiştirdik. Nüfus cüzdanına Efruz yazdırdık. Efruz da Farsça ışıtan, aydınlatan demek.”