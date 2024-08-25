Yeşilçam'ın ve Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'inin son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsanevi yapımlarından biri olan Gülen Gözler filmi, 1977 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

Filmin başrollerinde yer alan Adile Naşit ve Münir Özkul'un performanslarıyla hafızalara kazınan bu yapım, günümüzde de sık sık televizyon ekranlarına taşınıyor.

Filmin en küçük kızı Hasret’i canlandıran Lale Ilgaz, Gülen Gözler'in ardından sinema dünyasından uzaklaşmıştı.

Yıllar sonra, reklam filmi ile başlayan oyunculuk kariyerini noktalayan Ilgaz’ın son hali sosyal medyada büyük ilgi topladı ve gündem oldu.

Gülen Gözler filminde, ailenin beş kızından en küçüğü olan Hasret karakterini Lale Ilgaz, canlandırmıştı.

Reklam filminde oynadıktan sonra bu filme seçilen Lale Ilgaz, Gülen Gözler sonrası sinema dünyasında yer almamıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise büyük ilgi uyandırmıştı.