Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni dizisi belli oldu. Verdiği kilolarla dikkat çekmişti

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düştü. Zaman zaman değişimiyle sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun yeni dizisi de belli oldu.

Yeşim Ceren Bozoğlu, Mehmet Barış Günger’in yazdığı, Çağrı Lostuvalı’nın yöneteceği 'Yan Oda' adlı dizinin kadrosuna katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevval Sam’ın ünlü sunucu “Verda Yaldız”, Caner Cindoruk’un Verda’yla sürpriz evlilik yapan iş insanı “Fikret Alabey”i canlandıracağı dizide Bozoğlu Fikret’in ablası “Yıldız” rolüne hayat verecek.

Annesi Nurcihan abisinin evliliğine karşı çıkarken Yıldız da Verda ve ailesinin gelmesiyle iyice kalabalıklaşan evde yaşanan olayları kontrol etmeye ve denge kurmaya çalışacak. Çekimleri yakında başlayacak olan dizide usta tiyatrocu Melek Baykal “Cevale”, Oktay Çubuk ise “Taylan” rollerini canlandıracak.

