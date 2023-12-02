Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni dizisi belli oldu. Verdiği kilolarla dikkat çekmişti

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu setlere geri dönüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni dizisi belli oldu. Verdiği kilolarla dikkat çekmişti

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düştü. Zaman zaman değişimiyle sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun yeni dizisi de belli oldu.

640xauto.jpg

Yeşim Ceren Bozoğlu, Mehmet Barış Günger’in yazdığı, Çağrı Lostuvalı’nın yöneteceği 'Yan Oda' adlı dizinin kadrosuna katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevval Sam’ın ünlü sunucu “Verda Yaldız”, Caner Cindoruk’un Verda’yla sürpriz evlilik yapan iş insanı “Fikret Alabey”i canlandıracağı dizide Bozoğlu Fikret’in ablası “Yıldız” rolüne hayat verecek.

640xauto-1.jpg

Annesi Nurcihan abisinin evliliğine karşı çıkarken Yıldız da Verda ve ailesinin gelmesiyle iyice kalabalıklaşan evde yaşanan olayları kontrol etmeye ve denge kurmaya çalışacak. Çekimleri yakında başlayacak olan dizide usta tiyatrocu Melek Baykal “Cevale”, Oktay Çubuk ise “Taylan” rollerini canlandıracak.

İlgili Haberler
Yeşim Ceren Bozoğlu 'erkeğin beyaz atlısını' tarif etti
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Vatandaşın rahat edeceği tarih belli oldu(!) Emre Ulaş çıkmaz ayın son çarşambasını çizdi Karikatür
Vatandaşın rahat edeceği tarih belli oldu(!) Emre Ulaş çıkmaz ayın son çarşambasını çizdi
Pendikspor Galatasaray maçında Fenerbahçe bayrağı açtılar. Dikkat çeken hareket Spor
Pendikspor Galatasaray maçında Fenerbahçe bayrağı açtılar. Dikkat çeken hareket
90+2'de gelen mucize gol. Atmacalar uçtu Başakşehir şoke oldu. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
90+2'de gelen mucize gol. Atmacalar uçtu Başakşehir şoke oldu. Turgay Beşyıldız yazdı
'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama Gündem
'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama
'Yağmurda çamurda takımımızı bırakmayız' diyen Pendikspor taraftarlarından Galatasaray maçı değerlendirmesi Spor
'Yağmurda çamurda takımımızı bırakmayız' diyen Pendikspor taraftarlarından Galatasaray maçı değerlendirmesi
Fırtınada hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı Gündem
Fırtınada hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı
Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti Magazin
Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti