Yeşim Salkım Ümit Özdağ ile pozuna gelen tepkilere kızdı. Siyasete gireceği iddia edilmişti

Girdiği polemiklerle ve paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Yeşim Salkım sosyal medyada Ümit Özdağ ile pozunu paylaşınca gündem oldu. Yeşim Salkım'ın siyasete gireceği iddialarına da yanıt gecikmedi.

Serpil Demir
Yeşim Salkım Ümit Özdağ ile pozuna gelen tepkilere kızdı. Siyasete gireceği iddia edilmişti

Sosyal medyada girdiği polemiklerle tanınan ve sert açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yeşim Salkım Twitter'da da oldukça aktif.

Her konuda fikrini çekinmeden ifade eden Yeşim Salkım son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile poz verdi.

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Yeşim Salkım o kareyi sosyal medyadan "Başkanımızla ve başkan yardımcımız ile pazar kahvaltımız" notuyla paylaştı. Salkım'a destek mesajları kadar eleştiri de yağdı.

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Salkım 'Aramıza hoşgeldiniz' yorumlarına teşekkür ederken eleştirilere de sert çıktı. Salkım "Ülkemde sığınmacı istemiyorum bu düşüncelerimi biliyorlar, onun için bir konuda anlaşalım birbirimize hakaret etmeyelim. Benim çoluğuma çocuğuma hakaret etmeyin" dedi.

Yeşim Salkım daha sonra siyasete girmediğini de paylaştı.

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