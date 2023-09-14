Yeşim Salkım'dan şeriatçı Halil Konakçı'ya tokat gibi cevap. Kadınlar korkmadan cevap veriyor

Şeriatçı Halil Konakçı'nın" Bir kişi, şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir" sözlerine bir tepki de oyuncu Yeşim Salkım'dan geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeşim Salkım'dan şeriatçı Halil Konakçı'ya tokat gibi cevap. Kadınlar korkmadan cevap veriyor

Laiklik ve cumhuriyet karşıtı skandal ifadeleriyle gündemden düşmeyen şeriatçı Halil Konakçı, bu kez "Bir kişi, şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir" sözleriyle tepki çekti. Binlerce kullanıcının yanı sıra Mustafa Sandal gibi ünlülerin de tepki gösterdiği Konakçı'ya son yanıt, oyuncu Yeşim Salkım'dan geldi. Salkım, "Biz kafir değiliz Halil Konakçı ama sen gördüğüm en iyi provokasyoncusun" dedi.

"Keşke Fransız kazansaydı" gibi cumhuriyet karşıtı söylemleri nedeniyle vatandaşların tepkisini çeken şeriatçı Halil Konakçı, bu kez de şeriatı istemeyen vatandaşlara 'kafir' dediği açıklamasıyla gündem oldu. Konakçı paylaştığı son videosunda "Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda büyük tepki çeken bu sözlere oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım da yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden "Bilmem anlatabildim mi ? Biz kafir değiliz Halil Konakçı ama sen gördüğüm en iyi provokasyoncusun" sözleriyle bir video yayınlayan Salkım, "Bilerek mi yapıyorsunuz, provokatör mü tuttular sizi bilmiyorum ama. Tüm Türkiye’deki benim gibi kadınların burasında artık!" dedi.

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"BURASI LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Videoda Salkım, şu ifadeleri kullandı:

Halil Konakçı mısın nesin… Saygısızlık yapmamak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı sarf ettik ama Türkçen yok galiba anlamıyorsun. Bak güzel kardeşim burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti. Sana kimse dinini yaşama, namazını kılma, orucunu tutma, başını kapatma demiyor. Ama söz konusu bizim kafirliğimizse yok efendim 17-18 yaşındaki kızların bacaklarıysa özellikle bizim milli sporcularımızın bize bu kadar güzel bir başarı yaşatmış o gencecik kadınların yok bacakları yok şortları diye başlarsan orada tepemizin tasını attırırsın.

"KADINLARIN BURASINDA ARTIK"

O aklını bir başına topla. İbadetini de adam gibi yap insanın canını sıkma! Hele de bizim gibi kadınların hiç canını sıkma. Bakmayacaksın kardeşim. Nefsine hakim olacaksın. Sana o kitabı o yüzden göndermişler. Sen okuduğun kitabı da mı anlamadın? Türkçe oku, belki daha iyi anlarsın. Arapça çalışmıyor demek ki kafa. Bir harf değiştiğinde bile çok şey değişiyor. Bilerek mi yapıyorsunuz, provokatör mü tuttular sizi bilmiyorum ama. Tüm Türkiye’deki benim gibi kadınların burasında artık! Bilmem anlatabiliyor muyum? Hadi önünüzden yiyin!

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