NOW TV’de yaz döneminde ekrana gelecek olan ‘Yetenek Sizsiniz’in jürisi ve sunucusu belli oldu.

Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran Got Talent’ın Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan Türkiye uyarlaması programın jüri üyeleri Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener olurken O3 Medya imzalı yapımın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Yaz ekranını şenlendirmeye hazırlanan yarışmanın seçmeleri, İstanbul, İzmir ve Ankara’da başlarken diğer illerde de devam edecek. Yarışma için başvurular, Türkiye’nin dört bir yanından yapılabilecek ve ön eleme turlarını geçen isimler, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselecek.

Peki, yeteneklerini kanıtlamak isteyen binlerce yarışmacıya büyük ödül için yarışma fırsatı sunacak olan ‘Yetenek Sizsiniz’, reytinglerde ne yapar? Yazın televizyonların çok az yeni diziyi ekrana getirdiği, program tekrarları ve sinema ağırlıklı yayınların olduğu bir sezonda ‘Yetenek Sizsiniz’, izleyenlere keyifli anlar yaşatacağı gibi reytinglerde de yüzleri güldürebilir. Jüri ve sunucu, nokta atışı isimler olmuş. Yolları açık olsun.

100. gösteriye özel hazırlık yapıyor

Yasemin Sakallıoğlu ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ isimli tek kişilik stand-up şovunun 100. gösterisini BKM organizasyonuyla 13 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirecek.

2 gün üst üste sahneye çıkıp hayranlarıyla buluşacak olan komedyen, kahkaha dolu 2 gösteriye daha imzasını atacak. 5 sezondur kapalı gişe devam eden gösterinin 100. sahnesinde izleyicileri dekordan performanslara ve konuklara kadar bir dizi sürpriz bekliyor.

Yasemin Sakallıoğlu, “Her sahneye çıktığımda izleyicilerimin karşısında olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu kez heyecanım daha büyük. Dekorumuz, sahne performanslarımız ve eksilmeyen kahkahalarımızla izleyicilerimi sürprizler bekliyor” dedi.

Sevgim Yılmaz iddialı geliyor

Son yıllarca yapmış olduğu hit şarkılarla adından söz ettiren Sevgim Yılmaz, ‘Bomonti Hakim’ adlı mekanda sahne aldı. Yılmaz Korkmaz ev sahipliğinde gerçekleşen geceden şarkıcı, mekânı dolduran sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Yaza yoğun bir tempoyla gireceğini belirten Sevgim Yılmaz, yeni şarkısının da müjdesini verirken “Herkes çok beğenecek, arabalarda son ses çalacak” diyerek iddialı bir çıkışta bulundu.

Sosyal medyada yakaladığı başarıyı daha büyük projelerle taçlandırmak istediğini dile getiren şarkıcı, müzik piyasasındaki sahte izlenmeler ile ilgili polemiklere “Benimkiler tamamen organik” sözleriyle dâhil oldu.