‘Yetenek Sizsiniz’e final yolu göründü

NOW TV’de ekrana gelen ‘Yetenek Sizsiniz’, önceki akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 16 Haziran’da başlayan program, Total’de aldığı 2.25 reytingle 5., AB’de aldığı 1.48 reytingle 8. ve ABC1’de aldığı 1.84 reytingle yine 8. oldu.

Alp Kırşan’ın sunduğu, jüri koltuğunda İlker Ayrık, Eda Ece, Hande Yener ve Şevval Sam’ın oturduğu yarışma, ilk 4 bölümde istenilen başarıyı elde edemedi. Jüriler ve sunucusu çok kaliteli olmasına rağmen programın düşük reyting almasının elbette nedenleri var. Kış sezonunun sona erip yaz döneminin gelmesiyle ekranların da yayın akışı bambaşka bir boyuta taşınıyor. Yaz sezonu, eğlence ve sinema ağırlıklı programların yoğun olduğu bir dönem oluyor. Haliyle kendi kitlesini oturtan, yazın hangi kanalda az çok ne izleyeceğini tahmin edebilen bir seyirci kitlesi var.

Tüm bunlar bir kenara bırakılıp ‘Biz ne verirsek, insanlar izler. Nasıl olsa yaz dönemi’ mantığının hâkim olduğu görülüyor. Yapımın ‘yetenek’ yarışması olduğu unutulup ‘yetenek’sizler reyting uğruna ekrana çıkarılırsa, yakın zamanda final yapması kaçınılmazdır.

İplikle sanata çağdaş bir dokunuş

3. Kadın Yüzler Festivali, geçtiğimiz günlerde başladı. Festival kapsamında bu yıl ilk kez kadınlara özel olarak bir sergi de açıldı.

Beyoğlu’ndaki Casa Foscolo’da sanatseverlerle buluşan sergide eserleri yer alan isimlerinden birisi de Nakış Sanatçısı Zeynep Özcan. ‘Edebiyatın Kadınları-İplikle Kadın Yüzler Sergisi’nde Halide Edip Adıvar’dan Sezen Aksu’ya, Nazan Öncel’den Agatha Christie’ye kadar farklı dönem ve coğrafyalarda yaşamış kadınların yüzlerini, sözlerini ve hikâyelerini iğne ucunda kumaşa, kâğıda taşımış. Her bir eser, sadece bir kadını değil; aynı zamanda kadınların yazıdaki, müzikteki, sokaktaki ve tarihteki ortak mücadelelerini temsil ediyor. Kartpostal ve kumaş gibi hafıza nesneleri üzerine işlenen portreler, hem geçmişim izlerini taşıyor hem de çağdaş bir bakışla yeniden yorumlanıyor.

4 kadın sanatçıyı bir araya getiren sergi, 30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Dijital çağ, geçmişi bugüne taşıdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Sinop Tarihi Cezaevi, modern müzecilik anlayışıyla yeniden ziyarete açıldı. ‘Ortak Kültürel Miras’ projesi kapsamında yürütülen çalışmayla yenilenen müze, dijital teknolojiyle geçmişi bugüne taşıyan kurgusuyla dikkat çekiyor.

Müze, hem tarih meraklılarını hem de dijital çağın sunduğu yeni anlatı biçimlerine ilgi duyanları ağırlıyor. Sabahattin Ali, Refik Halit Karay gibi ünlü sanatçıların geçmişinin izlerini taşıyan müze, Türkiye’nin edebi mirasıyla buluşma imkânı sağlıyor.

Müzenin en etkileyici bölümlerinden biri olan Sabahattin Ali koğuşu, ziyaretçilerini birebir deneyimleyecekleri özel bir atmosferle karşılıyor. Küp Prodüksiyon tarafından geliştirilen hologram teknolojisi sayesinde Sabahattin Ali’nin silueti koğuşun içinde can bularak ziyaretçileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.