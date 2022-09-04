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Yiğit Bulut vatandaşa ‘akıl’ verdi: Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın, muhtaçlar!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Rusya'nın doğalgaz akışını tamamen kestiğini duyurmasının ardından "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar!" iddiasında bulundu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 03:07
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Yiğit Bulut vatandaşa ‘akıl’ verdi: Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın, muhtaçlar!

Yiğit Bulut vatandaşa ‘akıl’ verdi: Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın, muhtaçlar!
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Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, yaşanan gelişmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa Birliği ülkelerinden en az 1 milyon kişinin bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçtiğini iddia etti.

Yiğit Bulut paylaşımda, "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir,Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!" diye yazdı.

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