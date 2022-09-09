Avrupa Birliği Ruslara vize kolaylığını tümüyle askıya aldığını duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB ülkelerinin aldığı ve Rusya'yla basitleştirilmiş vize anlaşmasının tamamen askıya alınmasını öngören kararı onayladı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre bu sabah toplanan Konsey üyeleri, Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşmasının tamamen durdurulmasına dair daha önce alınan kararı tasdik etti.

Sputnik'in aktardığına göre kararın, 12 Eylül Pazartesi günü AB resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra resmen yürürlüğe gireceği ifade edildi. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte Rusya vatandaşlarının genel vize düzenleme kurallarına tabi olacağı, vize ücretinin 80 euro olacağı, ek belgeler talep edileceği ve vize onaylama sürecinin uzatılacağı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin anlaşmayı askıya alma kararına ilişkin daha önceki değerlendirmesinde, Rusya'nın kendisini dünyaya kapatmayacağını ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına 'toplu ceza' kesmeyeceğini söylemişti.