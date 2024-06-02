Yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte doğanın ilginç ve nadir görülen anlarından biri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yılanların çiftleşme dansı olarak bilinen ritüel, vatandaş Durdu Aydın tarafından saniye saniye görüntülendi.

İki yılanın birbirine dolanarak dakikalarca süren dansını kaydeden Durdu Aydın, bu doğa olayına tanıklık etmenin şaşkınlığını ve heyecanını yaşadığını belirtti. Yılanların dansı, havaların ısınmasıyla birlikte aktif hale gelen yılanların çiftleşme döneminin bir göstergesi olarak biliniyor.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yılanların birbirine dolanarak sergilediği bu hareketler, adeta bir dansı andırıyor. Doğal yaşamın bu etkileyici ve nadir anı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.