Yılbaşı alışverişinde fiyat oyununa dikkat. “Kampanya mağduru olmayın” uyarısı geldi

Yılbaşı alışverişi yapacaklara fiyat oyunlarıyla ilgili uyarı geldi. Yapılan açıklamada kampanya oyunlarına dikkat çekilerek vatandaşların fiyat araştırması yapması gerektiğinin altı çizildi.

KAYNAK: DHA
Yılbaşı alışverişinde fiyat oyununa dikkat. “Kampanya mağduru olmayın” uyarısı geldi

Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, yılbaşı alışverişinde mağazalardaki 'indirim' gibi çeşitli kampanyalarla fiyat aldatmacasına, internet üzerinden yapılan satış işlemlerinde sahte sitelere, 'çekiliş' vaadiyle sosyal medya reklamları veya telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda tüketicileri uyardı. Gündüz, "Yılbaşı alışverişinde kampanya mağduru olmayın" dedi.

Yılbaşı alışverişinde ilgi çekmek için mağazalarda 'sürpriz indirim' gibi çeşitli sloganlarla kampanyalar arttı. Özel günlerde satışların artması için düzenlenen kampanyalarla tüketicinin artan alışveriş isteği, kötü niyetli satıcıları, dolandırıcıları da cezbediyor. Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, mağazalarda düşük fiyat aldatmacası, internet alışverişlerinde sahte site, sosyal medya reklamlarında sahte ürünlere karşı tüketicileri uyardı. Gündüz, telefon ve internet dolandırıcılığında kötü niyetli kişilerin kimlik ve banka bilgilerini ele geçirmeyi, kendi hesaplarına para göndertmeyi hedeflediğinden bahsetti.

DÜŞÜK FİYAT OYUNUNA DİKKAT

Gündüz, yılbaşı nedeniyle hediyelik eşya ve konaklama, seyahat gibi hizmetlere talebin arttığını hatırlattı. Bu dönemde internet üzerinden yapılan mal ve hizmet alışverişlerinde yoğunluk yaşandığını anlatan Gündüz, artan fiyatlar nedeniyle tüketicilerin daha uygun rakamla mal ve hizmet satan işletmeleri tercih ettiğini belirtti. Gündüz, tüketicileri internet üzerinden yapılan alışverişlerde kötü niyetli bazı satıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIN'

Mal ve hizmet fiyatlarını düşük göstererek tüketicilerin ilgisini çeken, sonrasında daha az kaliteli ya da farklı ürün gönderen firmalara yönelik şikayetleri anımsatan Gündüz, tüketicinin internet üzerinden alışverişte kurumsal firmayı tercih etmesini önerdi. Gündüz, tüketicilere, kötü niyetli satıcıların düşük fiyat oyununa gelinmemesi için fiyat araştırması yapmasını tavsiye etti.

'CAYMA VE KARGO ÜCRETİ ÖDEMEDEN İADE HAKKI'

Gündüz, internet üzerinden yapılan alışverişlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 14 gün içerisinde cayma hakkı bulunduğuna dikkati çekti. Bazı firmaların, mal iadelerinde kargo ücreti talep ederek tüketicileri mağdur etmeye, iadelerde zorluk çıkarmaya çabaladığını anlatan Gündüz, "Mevcut yasal düzenlemeler gereğince cayma hakkının kullanılması halinde tüketicilerin kargo ücreti ödeme mecburiyeti yoktur. Ürün iadelerinde kargo ücreti ödenmemelidir. Tüketiciler, kargo ücreti talep eden firmalar hakkında şikayette bulunabilir. 60 bin liraya kadar maddi zararlarının tazmini için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilir" dedi.

SAHTE SİTELERE DİKKAT

Gündüz, tatil ve konaklama amaçlı hizmet satın alırken, sahte internet sitelerine ve korsan eğlence organizasyonlarına karşı dikkatli olunması konusunda tüketicileri uyardı. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam ve satışlara karşı tüketicilerin temkinli olması gerektiğini kaydeden Gündüz, "Kurumsal olmayan, yasal kayıt ve turizm belgeleri bulunmayan kişi ve firmalara asla havale, para gönderimi yapmamalıyız. Yeni yıl için tatil ve eğlence düşünceniz, hayal kırıklığı ve üzüntüyle sonuçlanmasın" diye konuştu.

'İNDİRİM ALDATMACASI' UYARISI

Gündüz, yılbaşı gibi önemli günlerde, mağazaların indirim, kampanya ile reklam çalışmalarıyla tüketicinin alışveriş isteğini artırdığına dikkati çekti. Yılbaşı ve önemli günlerde insanların hediye alma alışkanlığı ile artan tüketim isteğini fırsat bilen bazı firmaların, 'yalancı indirim kampanyaları' düzenlediğini kaydeden Gündüz, tüketicilerin alışveriş yaptıkları mağazalarda ürün etiketlerini incelemesini, ürünün etiketlerde yazan özelliği taşıyıp taşımadığını kontrol etmesini ve alışverişin belgesini saklamasını önerdi. Gündüz, "Ürün etiket fiyatı önce yükseltilip sonra o rakamların üzeri çizilerek indirimli fiyattan satılıyormuş izlenimi verilmektedir. İndirime gidilen ürünlerde, son 1 aydaki en düşük fiyat üzerinden yapılan indirim oranı ve indirim öncesi fiyat açık olarak etiketlere yazılmalı. İndirim adı altında satışa sunulan ürünlerin fiyatları ile ilgili araştırma yapılmalı. Tüketiciler, alışverişlerinden kaynaklı hakları kullanabilmeleri için merdiven altı ürünlerden uzak durmalı" dedi.

'TELEFON DOLANDIRICILARINA VE SOSYAL MEDYA LİNKİNE ALDANMAYIN'

Yılbaşını fırsat bilen bazı dolandırıcıların 'hediye çekilişleri' gibi adlarda vatandaşları aradığını, mesaj gönderdiğini ya da sosyal medyada ilan verdiğini belirten Gündüz, "Tanımadığınız kişilerden gelen telefonlarda söylenen vaatlere inanmayın, onay vermeyin. Sosyal medya indirimlerine kanmayın ve sosyal medyada gördüğünüz her linki tıklamayın" dedi.

Gündüz, son yıllarda internet üzerinden yapılan alışverişteki artışın, dolandırıcıları cezbettiğine dikkati çekti. Online alışverişlerle siber saldırgan ve dolandırıcıların sayısının fazlalaştığını dile getiren Gündüz, fırsatçıların yeni yöntemler geliştirerek, tüketiciyi kandırmaya çalıştığını söyledi. Mal ve hizmet alımı yapılacak sitenin gerçek işletme olup olmadığının kontrol edilmesini, şikayet sitelerinden veya yorumlardan firma hakkında önbilgi alınmasını öneren Gündüz, internet sitesinin güvenlik sertifikası ve adresin başında yer alan 'https' kısmının kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. (DHA)

Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Asgari ücret maratonu yarın başlıyor. İşte masadaki tüm senaryolar Ekonomi
Asgari ücret maratonu yarın başlıyor. İşte masadaki tüm senaryolar
İtalya'da hastanede yangın çıktı: 4 ölü Dünya
İtalya'da hastanede yangın çıktı: 4 ölü
Merve Dizdar 2023'ün bitmesine günler kala bombayı patlattı Magazin
Merve Dizdar 2023'ün bitmesine günler kala bombayı patlattı
Her sektör kötü yönetimden payını alıyor Kültür Sanat
Her sektör kötü yönetimden payını alıyor
İsrail bir evi bombaladı: 10 ölü Dünya
İsrail bir evi bombaladı: 10 ölü
Japon beyzbol oyuncusu Ohtani'den dudak uçuklatan imza! Rekor kırdı Spor
Japon beyzbol oyuncusu Ohtani'den dudak uçuklatan imza! Rekor kırdı