Gerçek polis, sahte polisin dolandırmaya çalıştığı yurttaşı zor ikna etti: Tam 1 milyon TL gönderecekti

Kaynak: İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan Çolak, telefon dolandırıcılarının son kurbanı olmaktan ve 35 bin euro'sunu dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Çolak, oğlu, bankada görevli akrabası, güvenlik görevlisi, polis ve bir gazetecinin iknaları sonucu 1 milyon lirayı yatırmaktan vazgeçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızılağaç Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Çolak, sabah evinde kahvaltıya oturduğu sırada telefonu çaldı. Kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan kişi, Hasan Çolak'ın bankadaki hesabında bulunan paranın bankadaki görevli tarafından başka hesaplara aktarıldığını, hakkında başka şikayetlerde olan banka görevlisinin yakalanması için kendisinin yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bankadaki 3 ayrı hesabı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi, hesaplarındaki para miktarlarını bilmesi, eşi ve çocukları hakkında bilgi sahibi olması Hasan Çolak'ın dolandırıcının tuzağına düşmesine neden oldu.

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Kahvaltı sofrasından kalkan ve telefondaki dolandırıcının talimatları doğrultusunda hareket eden Hasan Çolak, aracına binerken, durumundan şüphelenen oğlunun araca binmesine engel oldu. Bu arada Hasan Çolak'ın oğlunu da telefondan arayan dolandırıcılar onu da ikna etmeye çalıştı.

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Hasan Çolak'ın oğlu babasını ikna edemeyince çareyi polisi aramakta buldu. Hasan Çolak, dolandırıcıların İBAN bilgilerine aktarmasını istedikleri 35 bin Euro'yu (1 milyon TL) havale etmek üzere hesabının bulunduğu Demokrasi Bulvarı üzerindeki banka şubesine gelirken, oğlu polislerin gelmesi için onu oyalamaya çalıştı. Bu arada Hasan Çolak telefondaki IBAN numarasını bir kağıda yazdı.

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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinden gelen polis memuru, Hasan Çolak'ın oğluyla görüşürken, Hasan Çolak'ın oğlu bir taraftan da dolandırıcılarla telefon görüşmesine devam etti. Olay yerine gelen polis memuru, kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu, kendisinin gerçek polis olduğunu söylemesine ve kimliğini göstermesine rağmen Hasan Çolak, ‘Ben polislerle görüştüm. Onlar sana polis olduğunu söyleyip operasyonu bozmak isterlerse buna izin verme' dediklerini belirterek parayı çekmekte ısrar etti.

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Bankaya giren Hasan Çolak, kendi öz yeğeni olan banka çalışanı ve yine akrabası olan basın mensubunun ısrarları sonucunda parayı çekmekten vazgeçerken, bir ara başına kötü şeylerin geleceği korkusuyla ağladığı gözlendi.

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Uzun süren çabaların ardından 35 bin euro'yu dolandırıcıların IBANına yatırmaktan vazgeçen ve dolandırılmaktan kurtulan Hasan Çolak, yardım eden herkese teşekkür etti.

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“ÇOK ŞÜKÜR BU İŞİ ATLATTIM”

Kahvaltı yaptığı sırada telefon geldiğini belirten Hasan Çolak, "Öyle şeyler söylediler ki benim hakkımda, ailem ve hesaplarım hakkında her şeyi biliyorlardı. Bir ara beni Emniyet Müdürüne bağladı. Bu operasyonun başarılı olması, paramı kurtarabilmek ve suçlunun yakalanabilmesi için verdikleri IBANa bankadaki 35 bin euro'yu aktarmamı, bu sayede paramın güvende olacağını, aksi takdirde paramın kalan kısmını da bankadaki görevlinin çekip alacağını söylediler. Bu kadar şeyi bilmeleri benim onlara inanmamı sağladı. Çok şükür polis arkadaşın ve sizlerin yardımıyla bu işi atlattım" dedi.aw097345-04.jpg

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