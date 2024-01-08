Yılbaşı arasının kazananı kim oldu?

Yılbaşı nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Onların yerine tekrarları ya da alternatif programlar ekrana geldi. Ara vermeyen yapımlar ise, yayınını sürdürdü.

Peki, yeni yıl hangi yapımlara yaradı? Yılın ilk haftasında kazanan kim veya kimler oldu? Şüphesiz, yılın en kazançlı çıkan programlarının başında bu yıl All Star olarak izleyiciyle buluşan Survivor (TV8) geliyor. Yayınlandığı haftanın ilk 3 günü tüm gruplarda (Total, AB ve ABC) birinci olmayı başardı. Bu da bize şunu gösterdi. İzleyici, hakikaten Survivor’ı özlemiş.

Arayı iyi değerlendiren Arka Sokaklar, Dilek Taşı (Kanal D), Aldatmak, Ateş Kuşları (atv), Sakla Beni (Star TV), Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Gönül Dağı (TRT 1) da haftanın diğer kazanan dizileri olarak aldıkları reytinglerle dikkat çektiler. Yeni yılın kaybedeni ne yazık ki, büyük umutlarla başlayan Aşka Düşman (TV8) oldu.

‘Televizyon ve Yaşam’a ilk ödül

Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri, yarın (9 Ocak Salı) İstanbul Maltepe Süreyya Plajı’ndaki Boda Davet ve Balo Salonu’nda sahiplerini buluyor.

10 yıllık magazin gazeteciliği kariyerindeki ilk organizasyonunu Çalışan Gazeteciler Günü haftasında yapacak olan Sedat Sarıkaya’nın düzenleyeceği gecede oyuncu, şarkıcı, medya mensubu, sanatçı, iş insanı 75 kişiye ödülleri takdim edilecek.

Şenol İpek ve Esin Yum’un sunuculuğunu yapacağı törende ben de olacağım. Çünkü, YENİÇAĞ Gazetesi’ndeki ‘Televizyon ve Yaşam’ isimli köşemde kaleme aldığım yazılarımdan dolayı ‘Yılın En Dikkat Çeken TV Kültür Sanat Köşe Yazarı’ ödülüne layık görülmüşüm. Ödül komitesine teşekkür eder, emeği geçenleri kutlarım.

Bahanelere Sığınmak Yok

Esra Kapılı’nın ‘Bahanelere Sığınmak Yok’ adını taşıyan kitabı, Kitapita Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitabının başında, Hindistanlı yazar Jiddu Krishnamurti’nin “Hayat; sizi ne olduğunuza değil, olaylar ve sorunlar karşısında nasıl davrandığınıza ve nasıl düşündüğünüze bakarak ödüllendirir.” sözlerini paylaşan yazar, eserinin tanıtımında şu ifadelere yer vermiş:

“Herkes kendi hikâyesinin kahramanıdır hayat yolculuğunda. Bu kitapta azimle, iradeyle ve asla pes etmemenin sihirli gücüyle ulaştığım başarılarımı anlattım. Kızgın güneş altındaysanız, en dik yokuşlarda nefessiz kaldıysanız, lütfen bir soluklanın ve bu kitabı okuyun. Keşfettiğim tüm sırları sizinle paylaştım.”