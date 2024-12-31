Yılbaşı ekranında ne var?

Her seneyi kapatırken en çok yılbaşında televizyonlarda hangi programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 2024’e veda ederken yılın son akşamında ekranlarda neler izleyeceğiz? İşte kanal kanal detaylar…

TRT 1: Önce ‘Bebek Firarda’ isimli yabancı film ardından da dizi tekrarı yayınlanacak.

atv: Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışması ekrana gelecek. Konukları ise, Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Doğu Demirkol, Ziynet Sali ve Betül Demir olacak.

NOW TV: ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin tekrarı var. Ardından ‘Leyla… Hayat… Aşk… Adalet…’ dizisinin eski bölümü ekrana gelecek.

Kanal D: Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla artık bir klasik program olan ‘Şarkılar Bizi Söyler’, izleyenlere harika bir müzik şöleni yaşatacak.

Star TV: Sahnelendiği dönemlerde hep kapalı gişe oynayan Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve Ezgi Mola’lı ‘Alice Müzikali’, ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşacak.

Show TV: Yıllardır ekranlarda izleyenlere kahkahalar attıran BKM’nin komedi eğlence programı ‘Güldür Güldür Show’, yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek.

TV 8: Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola’nın jürisi olduğu ‘O Ses Türkiye’, bu senede yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Programda Mert Turak, Beril Pozam-Ersin Arıcı çifti, Esra Bilgiç, Barış Kılıç, Mina Demirtaş, Doğukan Güngör, Aslıhan Güner, Dilan Çiçek Deniz, Sıla Türkoğlu, Aleyna Tilki, Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti, Nalet Bebe, Burak Kut, Diren Polatoğulları, Ülkü Hilal Çiftçi, Berfu-Eser Yenenler çifti ve Giray Altınok gibi 20 ünlü isim, ‘O Ses Türkiye’ sahnesine çıkarak şarkılar söyleyecek.

Bu kanalların dışındaki diğer haber, spor ve yaşam kanalları da kendi yayın formatları doğrultusunda hazırladıkları programlar ile yeni yılı kutlayacaklar.

Kanalların yılbaşı yayın içeriğine bakınca, şimdiden yılbaşı reyting şampiyonu yine ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ diyebiliriz. Acun Ilıcalı’yı hakikaten kutlamak gerekir. Günler öncesinden yapılan hazırlıklar, verilen emekler, çok sayıda ünlü ismi bir araya getirmek kolay iş değil ama her sene bunu başarabilmek de her babayiğidin harcı değildir. Kutluyorum.

Not: Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2024, benim için hayatımın en zor yılıydı. Kötü günleri geride bıraktım. Yeni hâyâller, yeni hedefler, yeni projelerle hayata sımsıkı tutunarak eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluma devam ediyorum. Şimdiden tüm okurlarımın yeni yılını kutlar; sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevdiklerinizle güzel günler geçireceğiniz bir sene diliyorum.