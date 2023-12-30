Yılbaşı sofrasında sağlıklı olmak için altın kurallar

Yeni bir yılı karşılamaya az bir süre kala yılbaşı sofraları için yapılan hazırlıklar devam ediyor.

Beslenme ve Diyet Bölümünden Uz. Dyt. Betül Merd; yılbaşı sofraları için önerileri açıkladı.

Yapılan açıklamada yılın son gününe erken başlanmalı ve sabah mutlaka kahvaltı yapılmalıdır önerildi.

Akşam yemeğinden önce ise ara öğün yapılması gerektiği aktarıldı.

Yılbaşı için beslenmede yasakların olmadığı ve o günü serbest olarak geçirebileceği tavsiye edildi.

Neden olarak senede bir sefer olduğu için kutlayarak geçirmenin daha güzel olduğunun altı çizildi.

Lakin o günün sabahından başlayıp dengeli bir şekilde gidersek akşam bize sıkıntı olarak

dönmeyeceği bildirildi.

Kahvaltıya yumurta ve peynirle başlayıp karbonhidratı biraz daha kısıtlı tuttuğumuz zaman alacağı karbonhidratı akşama eklemiş olunduğu ifade edildi.

Bu da bize sıkıntı olarak dönmemiş olacağı yine gün içerisinde ara öğünler yaparak ilerlersek akşam hindi dolması gibi bir protein kaynağı yükleyeceksek eğer öğleni sebzeyle geçirmeniz daha sağlıklı olacağının altı çizildi.

Meyve tabakları ile geçireceğiniz bir akşam olacağı için gün içerisinde yiyeceğiniz meyveyi biraz daha kısıtlı tutmakta fayda olacağı bildirildi.

Yine akşam en çok sofralarımızda olacak şeylerden bir tanesi olan kuruyemişi de kavrulmuş değil de çiğ olarak tercih edersek bu da yine sağlıklı bir atıştırmalık olacağın altı çizildi.

Yılbaşının ertesi günü de toparlamak açısından yine güne hafif başlayarak sebze ağırlıklı ürünler tüketerek ilerlerseniz bir önceki akşamın da karşılığını denkleştirmiş olacağınız vurgulandı.